Redmi Pad Pro, un grande tablet a un prezzo incredibile

Tra le molte offerte su Amazon attive in queste ore, c’è sicuramente quella per il Redmi Pad Pro, un tablet di fascia medio-aslta con un comparto hardware dalle grandi potenzialità che consente agli utenti di usare questo tablet per l’intrattenimento, ovviamente, ma anche per la produttività leggera.

Approfittando degli sconti in corso, il prezzo del device arriva poco sopra i 200 euro, un’offerta che non capita tutti i giorni e che non può essere assolutamente ignorata.

Redmi Pad Pro: scheda tecnica

Redmi Pad Pro ha uno schermo IPS LCD da 12,1 pollici, con risoluzione 2,5 K (2.560×1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 3. Il tablet è anche compatibile con le smart pen, utili per disegnare e prendere appunti a mano libera.

Presenti, inoltre, le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu; TÜV Rheinland Flicker-Free, col device che può regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz; TÜV Rheinland Circadian Friendly che regola in automatico diverse impostazioni come l’intensità della luce e la temperatura del colore in base ai momenti della giornata per simulare le caratteristiche della luce naturale e migliorare l’esperienza utente.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibili tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e uno frontale da 8 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificando l’uso del device in orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Il comparto audio comprende quattro speaker compatibili con Dolby Atmos e certificati Hi-Res Audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria è da 10.000 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi Pad Pro: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Redmi Pad Pro presso rivenditori di terze parti, bisogna spendere 303,46 euro ma grazie all’offerta Amazon il prezzo scende a 214 euro (-29%, -89,46 euro), un ottimo sconto che permette di risparmiare qualcosa sull’acquisto di un ottimo tablet che difficilmente delude le aspettative.

