Redmi Pad Pro, a questo prezzo è il tablet giusto da comprare

Fonte foto: Redmi

Redmi, uno dei sub-brand di Xiaomi, ha in catalogo molti dispositivi interessanti, che arrivano sul mercato con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra questi, c’è il Redmi Pad Pro, un tablet di fascia medio-alta con specifiche tecniche pronte a garantire prestazioni di alto livello e una grande versatilità, permettendo agli utenti di utilizzare questo device sia per l’intrattenimento quotidiano che per la produttività.

Per le prossime ore, su Amazon ilprezzo di questo device nella versione 8/256 GB scende sotto i 250 euro, un’offerta davvero da non sottovalutare e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero complicato.

Redmi Pad Pro: scheda tecnica

Redmi Pad Pro ha un display IPS LCD da 12,1 pollici, con una risoluzione 2,5 K (2.560×1.600 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3. Inoltre, questo tablet è anche compatibile con le smart pen.

Presenti anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu. La TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo prodotto che è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz. La certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly,utile per gestire in automatico diverse impostazioni come l’intensità della luce e la temperatura del colore in base ai momenti della giornata, simulando le caratteristiche della luce naturale per migliorare la user experience.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, che l’utente può espandere acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e uno frontale da 8 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi del dispositivo..

Sul fronte delle connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos e certificati Hi-Res Audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 10.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria HyperOS 2.0.

Redmi Pad Pro: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Redmi Pad Pro acquistandolo da rivenditori di terze parti, bisogna spendere 327 euro. Per le prossime ore, però, approfittando dell’offerta Amazon il prezzo scende a 249 euro (-24%, -78 euro), un ottimo sconto che permette di acquistare un tablet più che interessante risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

Redmi Pad Pro – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 8/256 GB