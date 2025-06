Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è in offerta su Amazon: si tratta del tablet low cost da prendere oggi, con un prezzo ottimo in rapporto alle specifiche tecniche

Fonte foto: Xiaomi

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un nuovo punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet low cost, adatto a diventare anche un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un tablet per bambini.

Sfruttando la promo in corso, il modello di Xiaomi è ora disponibile con un prezzo scontato di 125 euro proponendo un ottimo comparto tecnico, arricchito da un ampio display da 11 pollici con risoluzione Full HD+. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

Redmi Pad SE

Redmi Pad SE: la scheda tecnica

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Pad SE si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 680, realizzato con processo produttivo a 6 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo.

Ci sono anche 4 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 8.000 mAh. Il tablet può sfruttare un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, con possibilità anche di registrare video a 1080p, con entrambi i sensori.

Il comparto audio è composto da 4 speaker stereo. C’è il jack audio. Il Redmi Pad SE è dotato del sistema operativo Android 15 che viene personalizzato da HyperOS, con un’interfaccia ottimizzata per sfruttare l’ampio schermo del tablet.

Le dimensioni sono pari a 255,5 x 167,1 x 7,4 mm mentre il peso è di 478 grammi. Il tablet può contare su una scocca in alluminio, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

Per quanto riguarda la connettività, troviamo il supporto alle reti Wi-Fi e il supporto alla connettività Bluetooth. Non c’è, invece, lo slot per le SIM e, quindi, la possibilità di utilizzare la connettività dati.

Si tratta, considerando tutti gli elementi della scheda tecnica, di un dispositivo completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo che rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un tablet low cost.

Redmi Pad SE: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad SE con un prezzo scontato di 125 euro. Il modello in questione è acquistabile tramite il banner qui di sotto e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i tablet Android di fascia bassa. L’offerta è valida solo per un breve periodo. La consegna è gratuita.

Redmi Pad SE