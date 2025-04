Redmi Pad SE, su Amazon costa davvero pochissimo

Fonte foto: Redmi

Nel panorama dei tablet low-cost, c’è il Redmi Pad SE un buon device che si rivolge principalmente a chi ha bisogno di un prodotto per l’intrattenimento quotidiano da acquistare senza spendere cifre eccessive.

Parliamo di un device semplice e concreto, con tutto il necessario per guardare al meglio i propri contenuti in streaming preferiti, come display di dimensioni generose e un comparto audio interessante che, oltretutto, con mantiene ancora l’ingresso per il jack da 3,5 mm, ottimo per chi preferisce le classiche cuffiette cablate. Da non sottovalutare anche una discreta autonomia, che garantisce diverse ore di utilizzo senza dover continuamente collegare il device alla presa di corrente.

Con le offerte su Amazon il Redmi Pad SE può essere acquistato in super offerta a un prezzo davvero interessante; l’occasione perfetta per portare a casa un nuovo tablet senza pensarci troppo.

Xiaomi Redmi PAD SE Tablet 4+128GB,Grey

Redmi Pad SE: scheda tecnica

Il RedmiPadSE ha in dotazione un pannello IPS LCD da 11 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino 90 Hz. Presente la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free che attesta che il tablet è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua in modo da eliminare qualunque sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz e la certificazioneTÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Davvero essenziale il comparto fotografico con sensore principale da 8 MP e da una fotocamera anteriore da 5 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Tra le connessioni a disposizione dell’utente c’è il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Hi-Res Audio e Dolby Atmos.

La batteria è da 8.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria HyperOS 2.

Redmi Pad SE: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Redmi Pad SE presso rivenditori di terze parti bisogna spendere di 161,58 euro ma per le prossime ore, approfittando delle ottime offerte su Amazon, il prezzo di questo tablet scende a 130 euro (-20%, -31,58 euro), l’occasione perfetta per portare a casa un buon tablet per l’utilizzo quotidiano, spendendo davvero poco.

