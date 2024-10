Fonte foto: Redmi

Il segmento dei tablet low-cost è molto apprezzato dagli utenti, soprattutto da quelli che cercano un dispositivo da divano, da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano e per guardare i propri contenuti preferiti (tra streaming, navigazione sul web e social network) comodamente sdraiati sul divano, appunto.

Per acquistare il dispositivo perfetto, però, servono alcune caratteristiche ben precise come: uno schermo di dimensioni generose, una buona autonomia e un buon comparto audio magari con l’ingresso per il jack da 3,5 mm per chi utilizza ancora le cuffie cablate.

Caratteristiche del genere si ritrovano nell’ottimo Redmi Pad SE, uno degli entry-level dell’azienda cinese che sin dal suo arrivo sul mercato ha saputo conquistare il grande pubblico grazie, soprattutto, a un costo contenuto.

Grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo del device arriva poco al di sopra dei 130 euro, un’offerta come questa non capita tutti i giorni e passare oltre è davvero molto complicato.

Xiaomi Redmi PAD SE Tablet

Redmi Pad SE: scheda tecnica

Il Redmi Pad SE ha uno schermo IPS LCD da 11 pollici, con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino 90 Hz. Presenti anche la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free con questo smartphone che può autoregolare la luminosità in corrente continua ed eliminare qualunque sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz e la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per ridotte emissioni di luce blu.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP posizionata su uno dei lati lunghi del tablet che migliora l’utilizzo del device per le videochiamate in modalità orizzontale.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Il comparto audio comprende 4 speaker certificati Hi-Res Audio e Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica via cavo a 10 watt. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi Pad SE: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Redmi Pad SE presso rivenditori di terze parti bisogna spendere 166,96 euro. Tuttavia approfittando delle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo tablet scende fino a 132,07 euro (-21%, -34,89 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende ancora più accessibile quest’ottimo dispositivo.

Xiaomi Redmi PAD SE Tablet