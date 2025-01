Roborock Qrevo Master Set, prezzo top con l'offerta Amazon

Fonte foto: Roborock

Il Roborock Qrevo Master Set è la soluzione ideale per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti efficiente e, soprattutto, in grado di provvedere in totale autonomia alle operazioni di pulizia. Un dispositivo dalle grandi potenzialità che combina potenza, efficienza e versatilità, garantendo risultati impeccabili in ogni angolo della casa, adattandosi totalmente agli spazi e alle esigenze dei consumatori.

Per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon acquistare questo dispositivo è un po’ più semplice e gli utenti possono risparmiare ben 400 euro sul prezzo finale.

Roborock Qrevo Master – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Qrevo Master Set: scheda tecnica

Roborock Qrevo Master Set è un’aspirapolvere e lavapavimenti composto dal robot circolare e dalla stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto al robot c’è una spazzola laterale rotante con braccetto allungabile FlexiArm che gli consente anche di raggiungere anche gli angoli più nascosti e, centralmente, una spazzola in gomma DuoRoller Riser che evita la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione è di 10.000 Pa.

Sotto all’unità non mancano nemmeno due mocio rotanti (sempre con tecnologia FlexiArm) da utilizzare per lavare i pavimenti. Inoltre, quando il dispositivo rileva un tappeto o una superficie delicata il mocio si solleva in automatico per non bagnarlo. Sempre per i tappeti c’è anche la tecnologia Carpet Boost+ System che permette al dispositivo di aumentare la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda.

Per la navigazione negli ambienti domestici si utilizza la tecnologia LiDAR PreciSense, che consente al device di mappare dettagliatamente l’abitazione e pianificare in automatico il miglior percorso per la pulizia. Inoltre con Reactive AI il robot riesce a riconoscere ostacoli e oggetti sul suo cammino, evitandoli senza problemi.

Per gestire il dispositivo si può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette di controllare lo stato del robot, tracciare i percorsi e le routine per le pulizie e realizzare piani di pulizia personalizzati che si adattano agli ambienti domestici e alle abitudini degli utenti. Sempre dall’app si possono configurare anche gli assistenti vocali scegliendo tra Rocky (l’assistente vocale di Roborock) Alexa, Siri o Google Home.

Qui è possibile anche accedere alla telecamera e il microfono bidirezionale sul robot per sorvegliare la propria abitazione da remoto o per tenere sotto controllo gli animali domestici.

La batteria è da 5.200 mAh e, stando alle stime dell’azienda produttrice, garantisce una pulizia di ambienti fino a 300 metri quadrati. Inoltre, con la ricarica rapida (del 30% più efficiente rispetto ai precedenti modelli) e la funzione per la ricarica intelligente è anche possibile ottimizzare i consumi e l’efficienza del device.

Dentro la stazione di ricarica c’è il serbatoio per l’acqua pulita, quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere. Qui è anche possibile lavare il mop con acqua calda e provvedere all’asciugatura con aria calda, evitando anche la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock Qrevo Master: l’offerta su Amazon

Roborock Qrevo Master ha un prezzo di listino è di 1.299,99 euro che grazie alle offerte su Amazon scende fino a 899,99 euro (-31%, -400 euro) un’offerta molto interessante che rende un po’ più accessibile questo sistema per le pulizie di fascia alta.

Roborock Qrevo Master – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica