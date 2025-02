Roborock Qrevo Curv, con coupon su Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Roborock

Il Roborock Qrevo Curv rappresenta un’innovazione nel campo della pulizia domestica, offrendo agli utenti un’esperienza d’uso completa e totalmente personalizzabile.

Parliamo di un prodotto che ha al suo interno buona parte della migliore tecnologia dell’azienda cinese, dalla tecnologia HyperForce, per un’aspirazione potente ed efficiente al sistema di navigazione LiDAR PreciSense, così da garantire una pulizia profonda e accurata di ogni superficie, adattandosi in modo intelligente all’ambiente circostante.

Grazie all’apposita stazione di ricarica e svuotamento automatica, inoltre, questo dispositivo è totalmente autosufficiente, semplificando ulteriormente anche le operazioni di manutenzione.

Roborock Qrevo Curv: caratteristiche tecniche

Roborock Qrevo Curv è un’aspirapolvere e lavapavimenti composto dal robot circolare e la stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto il robot troviamo una spazzola laterale rotante con sistema FlexiArm che consente al dispositivo di estendere il braccetto e raccogliere anche lo sporco nascosto negli angoli. Al centro dell’unità c’è un’altra spazzola lunga in gomma con tecnologia ZeroTangle utile per evitare grovigli di peli e capelli. Per l’aspirazione il device utilizza la tecnologia HyperForce che garantisce una potenza di ben 18.500 Pascal.

Sotto il robot ci sono anche i due mocio rotanti sempre con tecnologia FlexiArm utilizzatiper lavare i pavimenti. Molto interessante il sistema AdaptiLift che permette al device di sollevarsi fino a 10 mm per superare eventuali dislivelli ed evitare di bagnare coi mocio i tappeti o altre superfici delicate.

Per spostarsi dentro casa il robot utilizza la navigazione LiDAR PreciSense, che garantisce una mappatura dettagliata dell’abitazione. Inoltre grazie alla telecamera RGB in dotazione, il dispositivo è anche in grado di evitare gli ostacoli sul suo cammino, senza troppe difficoltà

Per gestire le impostazioni del Roborock Qrevo Curv si può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette di controllare lo stato del robot, tracciare i percorsi da seguire all’interno dell’abitazione, regolare le modalità di pulizia e realizzare piani di pulizia personalizzati che si adattano in base alle varie zone della casa. Sempre dall’app è possibile gestire il funzionamento del device tramite comandi vocali con Alexa, Google Home e Siri.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica contiene un serbatoio per l’acqua pulita, quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere (che può essere svuotato ogni sette settimane). Al suo interno è anche possibile lavare il mop con acqua calda e asciugarlo con aria calda, un sistema utile per evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

