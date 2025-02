Roborock Qrevo Edge, con l'offerta Amazon è in super sconto fino a domani

Fonte foto: Roborock

Tra i vari brand produttori di sistemi per la pulizia, c’è Roborock che è riuscito a fare la differenza portando sul mercato robot aspirapolvere e lavapavimenti efficienti e in grado di muoversi in piena autonomia per automatizzare al massimo le incombenze domestiche.

Tra i top di gamma dell’azienda cinese c’èè il Roborock Qrevo Edge, uno dei prodotti più completi nel catalogo con al suo interno buona parte della migliore tecnologia di settore, cosa che gli consente di adattarsi a qualsiasi ambiente, garantendo una pulizia ottimale anche in caso di sporco ostinato.

Grazie all’offerta su Amazon può essere acquistato al minimo storico approfittando di un ottimo sconto di 400 euro. E a un prezzo così, trovare di meglio non è proprio possibile.

Roborock Qrevo Edge – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Qrevo Edge: caratteristiche tecniche

Roborock Qrevo Edge è composto dal classico robotcircolare e dalla stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto al robottino c’è una spazzola laterale rotante con tecnologia FlexiArm, un braccio allungabile che permette di raggiungere anche gli angoli più nascosti dove un qualsiasi aspirapolvere robot non riuscirebbe ad arrivare. Al centro dell’unità c’è anche la spazzola in gomma DuoDivide sviluppata per evitare la formazione di grovigli di peli e capelli. Inoltre grazie al sistema HyperForce viene garantita una potenza di aspirazione di 18.500Pascal.

Sotto al robot ci sono anche anche due mocio rotanti (sempre con tecnologia FlexiArm)da utilizzare per lavare i pavimenti applicando velocità e pressione costante, così da rimuovere anche lo sporco incrostato. Grazie al sistema AdaptiLift il dispositivo è in grado di controllare in totale autonomia le ruote, che possono sollevare o abbassare l’unità, così da evitare dislivelli e di bagnare superfici delicate.

Per quanto riguarda il sistema di navigazione il Roborock Qrevo Edge utilizza la tecnologia LiDAR PreciSense, che consente al device di mappare dettagliatamente l’abitazione e pianificare in automatico il miglior percorso per la pulizia. Inoltre grazie a ReactiveAI il robot riesce a riconoscere gli oggetti sul suo cammino, evitandoli senza problemi.

Per gestire le varie funzioni a bordo l’utente può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette di controllare lo stato del dispositivo, tracciare i percorsi e le routine per le pulizie adattandoli agli ambienti domestici e alle abitudini degli utenti. Sempre dall’app si possono configurare anche le funzioni di Rocky, l’assistente vocale di Roborock.

Sempre utilizzando l’app, grazie alla telecamera e il microfono bidirezionale sul robot è anche possibile sorvegliare la propria abitazione o tenere sotto controllo gli animali domestici.

Parlando della stazione di ricarica, al suo interno ci sono il serbatoio per l’acqua pulita, quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere. Qui è anche possibile lavare il mop con acqua calda e provvedere all’asciugatura con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock Qrevo Edge: l’offerta su Amazon

Roborock Qrevo Edge ha un prezzo di listino di 1.499,99 euro. Grazie ad Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende fino a 1.099,99 euro (-27%, -400 euro), un’offerta irripetibile che rende questo robot per le pulizie di fascia alta un po’ più accessibile.

