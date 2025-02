Roborock presenta Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Roborock

Roborock ha presentato due nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti in arrivo ufficialmente a marzo: il Roborock Qrevo Curv S5X (in foto) e il Roborock Qrevo Edge S5A, versioni semplificate (e meno costose) dei Roborock Qrevo Curv e Roborock Qrevo Edge che, tra le altre cose, devono fare a meno del sistema di sollevamento dello chassis AdaptiLift.

Due sistemi per le pulizie che condividono buona parte delle specifiche tecniche e si differenziano principalmente per il design della stazione di ricarica e svuotamento che nel modello Curv ha un forme più arrotondate mentre sul modello Edge rimane più squadrato.

Roborock Qrevo Curv S5X – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Qrevo Edge S5A – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A: caratteristiche tecniche

I nuovi Roborock Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A sono due robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto a entrambi i robottini c’è una spazzola laterale rotante con tecnologia FlexiArm che comprende un braccetto allungabile che gli permette di raggiungere anche gli angoli più nascosti. Al centro dell’unità c’è anche la spazzola in gomma DuoDivide che aiuta ad evitare la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione grazie al sistema HyperForce è di 17.000 Pascal.

Sotto tutti e due i dispositivi ci sono due mocio rotanti (anche in questo caso con tecnologia FlexiArm) da utilizzare per lavare i pavimenti. Per evitare di bagnare tappeti e altre superfici delicate, i mocio possono sollevarsi fino a 10 mm. Sempre parlando dei tappeti, con la funzione Roborock Carpet Boost+ System i robot sono in grado di regolare in autonomia la potenza di aspirazione per una pulizia profonda.

Per navigare all’interno degli ambienti domestici si utilizza un sistema di navigazione con tecnologia LiDAR PreciSense, che gli consente di mappare l’abitazione e pianificare il miglior percorso per la pulizia. Inoltre grazie al sistema Reactive Tech il device è in grado di riconoscere gli oggetti sul suo cammino, evitandoli senza problemi.

Per gestire le varie funzioni l’utente può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock utile per controllare lo stato del dispositivo, tracciare i percorsi e le routine per le pulizie. Molto interessante anche la funzione Smart Plan che permette al robot di automatizzare le operazioni di pulizia in base alle abitudini degli utenti.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica e svuotamente, al suo interno ci sono il serbatoio per l’acqua pulita, quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere. Qui è anche possibile lavare il mop con acqua calda e asciugarli con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A: prezzo e disponibilità

Il nuovo Roborock Qrevo Curv S5X sarà in vendita dal 3 marzosullo store di Roborock al prezzo consigliato di 989,99 euro e su Amazon a 999,99 euro con incluso un set di accessori. Anche il Roborock Qrevo Edge S5A sarà disponibile dal 3 marzo su Amazon e all’interno del negozio onlinedi Roborock a 999,99 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili all’uscita al prezzo promozionale di 849,99 euro fino al 16 marzo.

Roborock Qrevo Curv S5X – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Qrevo Edge S5A – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica