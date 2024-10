Roborock Qrevo Master, su Amazon si può comprare al minimo storico

Fonte foto: Roborock

Tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più interessanti sul mercato, troviamo certamente quelli a marchio Roborock, dispositivi potenti e versatili, sviluppati per automatizzare le pulizie domestiche adattandosi totalmente alle esigenze degli utenti.

Uno dei top di gamma dell’azienda cinese è il Roborock Qrevo Master, un dispositivo dalle grandi potenzialità che, al netto di un prezzo non proprio contenuto, garantisce agli utenti ottimi risultati in qualsiasi ambiente domestico e con qualunque tipo di sporco.

Su Amazon può essere acquistato al minimo storico sfruttando un ottimo coupon di sconto da ben 400 euro; un’offerta davvero irripetibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Roborock Qrevo Master: caratteristiche tecniche

Roborock Qrevo Master è un’aspirapolvere e lavapavimenti che comprende il robot circolare e la stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto all’unità c’è una spazzola laterale rotante con braccetto allungabile FlexiArm utile per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Presente anche una spazzola in gomma DuoRoller Riser che evita la formazione di grovigli di peli e capelli e che, grazie al sistema Carpet Boost+ System, permette di pulire efficacemente anche i tappeti. Il dispositivo ha una potenza di aspirazione di 10.000 Pascal.

Sotto al robot trovano posto anche due mocio rotanti (sempre con tecnologia FlexiArm) da utilizzare per lavare i pavimenti applicando velocità e pressione costante, così da rimuovere anche lo sporco incrostato. Naturalmente, il mocio si solleva in automatico non appena vengono rilevati tappeti o su altre superfici delicate.

Per quanto riguarda il sistema di navigazione il Roborock Qrevo Master utilizza la tecnologia LiDAR PreciSense, che gli consente al device di mappare dettagliatamente l’abitazione e pianificare in automatico il miglior percorso per la pulizia. Inoltre grazie alla funzione Reactive AI è in grado di riconoscere gli oggetti sul suo cammino e di evitarli senza problemi.

Per gestire le varie funzionalità si può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette di controllare lo stato del dispositivo, tracciare i percorsi per le pulizie, regolare le modalità di utilizzo e realizzare piani di pulizia personalizzati che si adattano agli ambienti domestici e alle abitudini degli utenti. Sempre dall’app si possono configurare anche le funzioni di Rocky, l’assistente vocale di Roborock o, in alternativa, si possono utilizzare Alexa, Siri o Google Home.

Sempre dall’app, utilizzando la telecamera e il microfono bidirezionale sul robot è anche possibile utilizzare questo dispositivo per sorvegliare la propria abitazione o per tenere sotto controllo gli animali domestici.

La batteria è da 5.200 mAh che, secondo le indicazioni del produttore, consente di pulire ambienti fino a 300 metri quadrati. Presente, inoltre, la ricarica rapida (del 30% più efficiente rispetto ai precedenti modelli) e la funzione per la ricarica intelligente utile per caricare la batteria nelle fasce orarie con tariffe più basse.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno trovano posto il serbatoio per l’acqua pulita, quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere. Qui è anche possibile lavare il mop con acqua calda e provvedere all’asciugatura con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock Qrevo Master: l’offerta su Amazon

Roborock Qrevo Master ha un prezzo di listino è di 1.299,99 euro, certo non contenuto ma sicuramente più che giustificabile trattandosi di un sistema per le pulizie domestiche di fascia alta. Tuttavia, grazie ad Amazon è possibile utilizzare un coupon sconto di 400 euro che porta il prezzo finale a 899,99 euro; un’offerta molto interessante, che potrebbe fare la gioia di molti.

