Roborock Qrevo Slim, su Amazon è in super sconto fino a domani

Fonte foto: Roborock

Tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più interessanti sul mercato c’è il Roborock Qrevo Slim, un dispositivo sviluppato con le migliori tecnologie dell’azienda cinese e con un design slim, che gli consente di raggiungere senza problemi ogni angolo della casa.

Potente, compatto e con tante funzioni smart, questo prodotto rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un sistema all’avanguardia a cui delegare la pulizia della propria abitazione, con la certezza di ottenere risultati impeccabili in ogni scenario d’utilizzo.

Per le prossime ore su Amazon, gli utenti hanno accesso a un coupon di sconto che permette di portare a casa il Roborock Qrevo Slim a un prezzo davvero irripetibile e con uno sconto del genere, non resta che procedere con l’acquisto senza la minima esitazione.

Roborock Qrevo Slim – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Qrevo Slim: caratteristiche tecniche

Roborock Qrevo Slim è un aspirapolvere e lavapavimenti composto dal classico robot circolare e dalla stazione di ricarica e svuotamento. Trattandosi di un modello "slim", la prima particolarità di questo dispositivo sono le dimensioni del robot che è alto solo 8,2 cm ed è, dunque, in grado di arrivare praticamente in ogni angolo della casa, anche sotto gli armadi.

Sotto l’unità c’è spazzola laterale rotante con sistema FlexiArm che, grazie all’apposito braccetto estensibile, permette al device di raccogliere anche lo sporco nascosto negli angoli. Al centro c’è una doppia spazzola in gomma DuoRoller Riser che permette di catturare polvere, peli e detriti da qualsiasi tipo di pavimento. Non manca la tecnologia Carpet Boost+ utile per pulire a fondo anche i tappeti. La potenza di aspirazione è di 11.000 Pascal.

Sotto il robot ci sono anche i due mocio rotanti utilizzatiper lavare i pavimenti che, al bisogno, possono sollevarsi fino a 10 mm per superare eventuali dislivelli ed evitare di bagnare i tappeti o altre superfici delicate. Per automatizzare totalmente le operazioni, si può utilizzare la modalità Roborock Smart Plan lasciando al device l’intera gestione delle pulizie.

Per spostarsi dentro casa il robot utilizza il sistema StarSight, composto da il LiDAR a stato solido a doppia luce con tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF). Inoltre grazie al sistema di rilevamento della profondità il robot è in grado di mappare con estrema precisione gli ambienti domestici, riuscendo ad aggirare gli ostacoli senza troppe difficoltà.

Per gestire le impostazioni del Roborock Qrevo Slim si può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette di controllare lo stato del robot, tracciare i percorsi da seguire all’interno dell’abitazione, impostare le routine di pulizia e regolare le varie modalità di pulizia. Sempre dall’app è possibile utilizzare il robot per tenere sotto controllo gli animali domestici (utilizzando la videocamera in dotazione) e gestire il funzionamento del device tramite comandi vocali con Rocky, l’assistente smart proprietario.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica contiene un serbatoio per l’acqua pulita (con riempimento automatico del serbatoio del robot), quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere (con funzione di svuotamento automatico). Al suo interno è anche possibile lavare il mop con acqua calda e asciugarlo con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock Qrevo Slim: l’offerta su Amazon

Roborock Qrevo Slim ha un prezzo di listino di 1.299 euro ma, per le prossime ore, è possibile approfittare dell’ottimo coupon di sconto da 235 euro offerto Amazon che porta il prezzo di questo prodotto a 1.064 euro.

