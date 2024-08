Roborock S7 Max Ultra, su Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Roborock

Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti per automatizzare le pulizie domestiche non è certamente una cosa alla portata di tutti e prima di acquistare il prodotto sbagliato e inadatto alla propria abitazione è bene conoscere a fondo l’argomento e i brand più affidabili del settore. Del resto, si tratta di device che possono arrivare anche a prezzi importanti e scegliere quello sbagliato non corrisponde solo a risultati insoddisfacenti ma anche a una perdita economica.

Per fortuna, però, per aiutare gli utenti nell’acquisto c’è Amazon che quotidianamente propone i migliori robot per le pulizie a prezzi davvero interessanti; è il caso, ad esempio, del Roborock S7 Max Ultra, uno dei top di gamma dell’azienda cinese che, per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo da non lasciarsi sfuggire.

Roborock S7 Max Ultra – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock S7 Max Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S7 Max Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti composto dalla classica unità circolare e dalla stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto il robot c’è un spazzola laterale rotante e una seconda spazzola in gomma utile per raccogliere lo sporco anche sulle superfici irregolari e indirizzarlo verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di 5.500Pascal.

Presente anche un mocio con, sfruttando la tecnologia VibraRise 2.0, lava i pavimenti applicando velocità e pressione costante, andando rimuovere anche lo sporco incrostato. Naturalmente, il mocio si solleva in automatico non appena rileva tappeti o su altre superfici delicate.

Per quanto riguarda la navigazione dentro gli ambienti domestici, questo dispositivo utilizza un sistema LiDAR PreciSense, che gli consente di mappare dettagliatamente l’abitazione e pianificare in automatico il miglior percorso per la pulizia. Inoltre il robot è anche in grado di riconoscere gli oggetti sul suo cammino e di evitarli senza troppe difficoltà.

Utilizzando l’applicazione ufficiale Roborock è possibile controllare lo stato del device, tracciare i percorsi per le pulizie, regolare le modalità di utilizzo e realizzare piani di pulizia personalizzati che si adattano agli ambienti domestici e alle abitudini degli utenti. Sempre dall’app si possono configurare anche Alexa, Google Home e Siri. Il robot ha una batteria da 5.200 mAh che, stando alle indicazioni di roborock, garantisce un’autonomia di circa 180 minuti.

Parlando della stazione di ricarica, invece, al suo interno troviamo un serbatoio per l’acqua pulita da 3 litri, un serbatoio per l’acqua sporca da 2,5 litri e il sacchetto per la raccolta della polvere da 2,5 litri. Al suo interno è anche possibile lavare ed asciugare il mop con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock S7 Max Ultra: l’offerta su Amazon

Roborock S7 Max Ultra ha un prezzo di listino è di 979 euro ma grazie ad Amazon è possibile utilizzare un coupon sconto di ben 150 euro che porta il prezzo finale a 829 euro; un’offerta da non sottovalutare che rende un po’ più semplice il passaggio a un moderno sistema per la pulizia domestica.

Roborock S7 Max Ultra – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica