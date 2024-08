Roborock S8 Pro Ultra, con gli sconti Amazon è al minimo storico

Fonte foto: Roborock

I robot aspirapolvere e lavapavimenti a marchio Roborock sono prodotti che non hanno bisogno di presentazioni e rappresentano una delle soluzioni più efficienti sul mercato per la pulizia della propria abitazione.

Tra i device più apprezzati di sempre c’è il Roborock S8 Pro Ultra un dispositivo di fascia alta dalle grandi potenzialità e con tante funzionalità che si adattano perfettamente a qualsiasi contesto abitativo e alle abitudini degli utenti,

Grazie alle offerte su Amazon questo dispositivo arriva al minimo storico e può essere portato a casa per meno di 950 euro. Un’offerta davvero irripetibile che bisogna cogliere al volo.

Roborock S8 Pro Ultra – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock S8 Pro Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S8 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto al robot c’è una spazzola laterale rotante che raccoglie lo sporco e la polvere e le indirizza verso bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di aspirazione di 6.000 Pascal. Qui, grazie alla spazzola DuoRoller Riser, viene evitata anche la formazione di grovigli di capelli e peli di animali.

Altra particolarità di questo prodotto è la tecnologia Carpet Boost+ che consente il riconoscimento dei tappeti così da aumentare la potenza di aspirazione.

Per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti, sotto all’unità c’è un mocio che tramite la tecnologia VibraRise 2.0, è in grado di applicare velocità e pressione costanti in modo da eliminare efficacemente anche lo sporco incrostato. Quando vengono rilevati i tappeti o altre superfici delicate, il mocio viene sollevato evitando di bagnarli.

Per la navigazione negli ambienti domestici viene utilizzato un sistema per la navigazione LiDAR PreciSense, in grado di mappare precisamente l’abitazione. Inoltre con la tecnologia di imaging a infrarossi e il sistema di aggiramento degli ostacoli, il device è in grado anche di evitare gli oggetti lasciati a terra, che incontra sul suo cammino.

Per gestire il funzionamento del robot si può utilizzare l’app ufficiale Roborock che consente di monitorare lo stato del device, mappare l’abitazione, impostare le modalità di pulizia e definire una routine personalizzata che consente al dispositivo di adattarsi all’abitazione e alle abitudini degli utenti. Qui è possibile anche selezionare gli assistenti vocali per utilizzare l’unità con la propria voce.

Non sono disponibili informazioni ufficiali sulla batteria e il produttore specifica solo che il robot è in grado di utilizzare la ricarica rapida che garantisce il 30% di velocità in più rispetto al precedente modello.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, invece, è composta da una vaschetta per l’acqua pulita, quella per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere che, stando alle indicazioni del produttore, può essere svuotato ogni 7 settimane.

Dentro la stazione è possibile anche lavare e asciugare i mop, così da evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Roborock S8 Pro Ultra: l’offerta su Amazon

Roborock S8 Pro Ultra ha un prezzo di listino di 1.499 euro, ma grazie alle ottime offerte su Amazon si può portare a casa questo sistema per la pulizia 949,99 euro (-14%, -549,01 euro), un’offerta davvero interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di questo ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Roborock S8 Pro Ultra – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica