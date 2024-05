Roborock S8, con gli sconti su Amazon costa davvero poco

Fonte foto: roborock

Su Amazon continuano le ottime offerte per i robot aspirapolvere e lavapavimenti a marchio Roborock e tra i prodotti più interessanti troviamo sicuramente il Roborock S8.

Un dispositivo di fascia media tra quelli del catalogo dell’azienda cinese, che offre molte delle specifiche già viste sui top di gamma e, al netto di qualche rinuncia, un prezzo davvero da non sottovalutare e che grazie agli sconti sul noto e-commerce è ancora più vantaggioso.

Per portare a casa questo dispositivo, quindi, bisogna spendere poco più di 400 euro, un’occasione che non capita spesso e che può convincere gli indecisi a fare il "grande passo" e a muovere i primi passi nel settore dei robot per la pulizia.

Roborock S8: caratteristiche tecniche

Roborock S8 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di forma circolare che, in questa particolare versione, viene venduto solamente con l’apposita base per la ricarica.

Sotto al robot ci sono una spazzola laterale rotante e una spazzola DuoRoller centrale (utile per evitare che si formino grovigli di peli) per una pulizia ottimale su qualsiasi tipo di superficie, anche quelle più delicate. Grazie alla tecnologia HyperForce, questo dispositivo garantisce una potenza di aspirazione di ben 6.000 Pascal ed è in grado di aspirare qualsiasi tipo di sporcizia (anche le particelle più piccole) senza sforzo inviandola al capiente serbatoio interno da 400 ml.

Inoltre grazie al sistema Carpet Boost+ il robot riesce a rimuovere qualsiasi tipo di sporco anche dai tappeti, eliminando efficacemente anche residui di cibo e peli di animali.

Sotto l’unità c’è anche un mocio con tecnologia VibraRise 2.0 che viene utilizzato per lavare i pavimenti applicando una velocità e una pressione costante, rimuovendo efficacemente anche lo sporco incrostato (la vaschetta per l’acqua è da 300 ml). In più, per evitare di bagnare e rovinare i tappeti, il panno umido può essere sollevato fino a 5 mm.

Per muoversi dentro l’abitazione, come già visto per altri prodotti roborock, si utilizza la navigazione LiDAR PreciSense, che consente all’unità di mappare dettagliatamente tutta la superficie calpestabile. Inoltre grazie alla tecnologia di imaging a infrarossi e al sistema di aggiramento degli ostacoli, il robot è in grado di evitare qualsiasi ostacolo sulla sua strada.

Per gestire le varie impostazioni e programmare le operazioni di pulizia si può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette anche di monitorare lo stato del dispositivo e personalizzarne le funzioni come meglio di crede. Roborock S8 è compatibile anche con i comandi vocali.

La batteria è da 5.200 mAh e garantisce una discreta autonomia, utile per pulire abitazioni fino a circa 200 mq.

Roborock S8: l’offerta su Amazon

Roborock S8 è un buon prodotto, semplice e piuttosto completo che può dare una grande mano nelle pulizie domestiche, automatizzando qualsiasi operazione e lasciando libero l’utente di pensare ad altro. Certo in questo specifico modello non c’è la stazione per lo svuotamento automatico, ma il serbatoio interno è piuttosto capiente e lo sporco può essere rimosso senza troppa fretta.

Il prezzo di listino è di 479 euro ma con l’offerta Amazon si scende fino a 455 euro (-5%, -24 euro) a cui bisogna aggiungere un ulteriore sconto dell’8% (-36,4 euro) che porta il prezzo finale a 418,60 euro.

