Roborock presenta Q5 Max+ e Qrevo Plus, schede tecniche e prezzi

Roborock ha presentato i nuovi Q5 Max+ e Qrevo Plus, due robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media e alta già in vendita in Italia

Roborock ha presentato due nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti: il modello Q5 Max+, che si posiziona nella fascia media del mercato e il Qrevo Plus (in foto) che, invece, va a occupare il segmento più alto del settore.

Due dispositivi sviluppati per automatizzare le pulizie domestiche con il mid-range che rappresenta una soluzione efficiente ma economica per prendersi cura della propria abitazione, mentre il modello top di gamma è un sistema completo, con a bordo buona parte della migliore tecnologia proposta da Roborock.

Roborock Q5 Max+: scheda tecnica e prezzo

Roborock Q5 Max+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Il robot è composto da spazzola laterale rotante che sposta lo sporco verso la bocca di aspirazione centrale, che ha una potenza di 5.500 Pascal. Presente anche la doppia spazzola in gomma Duo Roller utile per raccogliere i peli di animali e capelli, evitando grovigli. Il cestino per la raccolta dello sporco è da 770 ml.

Inoltre l’utente può acquistare separatamente il mocio e il serbatoio per l’acqua e il sapone, così da utilizzare questo robot anche per lavare i pavimenti.

Per spostarsi all’interno dell’abitazione il robot utilizza il sistema di navigazione LiDAR PreciSense, in grado di mappare dettagliatamente ambienti domestici. Grazie ai sensori integrati il dispositivo è in grado anche di evitare gli ostacoli sul suo cammino senza difficoltà.

Per gestire le impostazioni del device si può utilizzare l’app ufficiale di roborock, che permette di monitorare lo stato del robot, mappare l’abitazione e definire i percorsi e i piani di pulizia. Il dispositivo può essere utilizzato anche con Alexa, Google Home e Siri.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e garantisce un’autonomia di circa 240 minuti.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica e svuotamento, si tratta di un sistema molto più semplice rispetto ad altri prodotti a marchio roborock e, oltre a caricare la batteria, consente anche di svuotare il serbatoio per la polvere, garantendo fino a 7 settimane di autonomia.

Il nuovo Roborock Q5 Max+ è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 349 euro, anche se grazie all’offerta lancio fino al 31 dicembre può essere acquistato a 249 euro.

Roborock Qrevo Plus: scheda tecnica e prezzo

Con Roborock Qrevo Plus si sale di livello e, stavolta, l’azienda propone un’aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento con una dotazione di altissimo livello.

Sotto al robot ci sono sempre spazzola laterale rotante e la spazzola in gomma DuoRoller Riser che evita la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione sale a 7.000 Pascal. Inoltre, grazie al sistema HyperForce il device garantisce una pulizia ancora più efficiente dei tappeti.

Presenti stavolta due mocio rotanti da utilizzare per lavare i pavimenti applicando velocità e pressione costante, così da rimuovere anche lo sporco incrostato. Inoltre, utilizzano la tecnologia FlexiArm, un apposito braccetto allungabile utile per raggiungere anche i punti più nascosti. Naturalmente, il mocio si solleva in automatico non appena vengono rilevati tappeti o su altre superfici delicate.

Per quanto riguarda il sistema di navigazione c’è la tecnologia LiDAR PreciSense, che consente al dispositivo di mappare dettagliatamente l’abitazione e pianificare in automatico il miglior percorso per la pulizia. Inoltre grazie alla funzione Reactive Tech è in grado di riconoscere gli oggetti sul suo cammino e di evitarli senza problemi.

Per la gestione del device, torna utile anche stavolta l’applicazione ufficiale Roborock che permette di controllare lo stato del robot, tracciare i percorsi per le pulizie, regolare le modalità di utilizzo e realizzare piani di pulizia personalizzati che si adattano agli ambienti domestici e alle abitudini degli utenti.

La batteria è da 5.200 mAh che, secondo le indicazioni del produttore, consente di pulire ambienti fino a 300 metri quadrati. Con la ricarica rapida viene garantita una ricarica più efficiente del 30% rispetto ai precedenti modelli, inoltre con la ricarica intelligente il dispositivo sceglie in automatico le fasce orarie con tariffe più basse.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica, al suo interno ci sono il serbatoio per l’acqua pulita, quello per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere. Qui è anche possibile lavare i mocio e asciugarli con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità. Disponibile anche un sistema per collegare direttamente la stazione di ricarica all’impianto idrico di casa, così da automatizzare ulteriormente il riempimento del serbatoio dell’acqua pulita.

Anche il Roborock Qrevo Plus è già disponibile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 799 euro ma fino al 24 dicembre è disponibile in offerta di lancio a 699 euro.