Liffo: il primo robot da cucina con AI è un progetto italiano

Fonte foto: Robomagister

Anche il settore della cucina diventa sempre più tecnologico, grazie a nuove tecnologie di intelligenza artificiale, uno dei principali trend degli ultimi anni. Robomagister, azienda italiana nata nel 2022, ha presentato il nuovo robot da cucina Liffo, il primo della sua categoria a poter sfruttare l’AI per cucinare in completa autonomia, come un vero e proprio personal chef gestito dall’intelligenza artificiale. Il debutto di Liffo è avvenuto al CES 2025, nei giorni scorsi, dove Robomagister è stata ospite dell’agenzia governativa italiana ITA (Italian Trade Agency).

Liffo: caratteristiche tecniche

Liffo è stato definito da Robomagister come “il primo robot da cucina domestico completamente autonomo” oltre che un vero e proprio “personal chef“. L’utente deve solo mettere a disposizione gli ingredienti e indicare quando il piatto deve essere pronto. Il robot potrà lavorare in autonomia, completando la preparazione delle pietanze. Liffo, inoltre, è in grado di mantenere in fresco gli ingredienti fino a 24 ore.

L’AI integrata è in grado di imparare nuove ricette, seguendo le attività dell’utente-cuoco in cucina e replicandole in autonomia. La pianificazione delle ricette e dei tempi di cottura possono essere gestite da remoto, sfruttando l’app abbinata, con l’utente che, ad esempio, può indicare al robot di modificare l’orario di preparazione, rispetto a quello indicato in precedenza, in caso di necessità.

Il robot è dotato di una pentola in acciaio da 4 litri, con riscaldamento a induzione e pala per il mescolamento degli ingredienti. Sono disponibili anche 8 barattoli porta-ingredienti oltre a una bilancia e a una telecamera integrata nel coperchio per visionare l’interno. C’è anche un serbatoio per l’acqua da 1,5 litri. Il robot, in base ai dati forniti dall’azienda, è in grado di preparare ricette per un massimo di 8 persone.

Liffo include anche un display touch oltre al supporto alla connettività Wi-Fi e al Bluetooth. La gestione può avvenire anche tramite app per Android o iOS o ancora tramite un’apposita web app. La scocca è disponibile in colorazione bianca, anche se non è escluso l’arrivo di altre varianti. Non sono note le dimensioni del robot.

Liffo: prezzo e disponibilità

Il nuovo robot da cucina con AI di Robomagister sarà disponibile “nel corso del 2025“. Al momento, l’azienda non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla commercializzazione del suo prodotto e anche il prezzo non è noto. Ulteriori informazioni dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. L’azienda ha lanciato il sito ufficiale di Liffo, disponibile oltre che in italiano anche in lingua inglese, in vista di una possibile distribuzione internazionale del suo robot con AI.