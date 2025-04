Samsung Ballie, l'intelligenza artificiale arriva a bordo dell'assistente domestico

Fonte foto: Samsung

L’intelligenza artificiale è sempre più importante nel mondo tech e diverse aziende stanno cercando di integrare questa tecnologia in tutti i segmenti di mercato. Samsung è da tempo in prima fila per lo sviluppo di soluzioni avanzate che garantiscano agli utenti la possibilità di sfruttare al massimo questi strumenti e, in tal senso, una nuova dimostrazione è rappresentata dal robot domestico Ballie che può sfruttare l’AI per assistere le persone, rendendosi utile in vari scenari. Alla base del funzionamento di Ballie c’è l’integrazione con Gemini di Google, già partner di Samsung sui dispositivi Galaxy e per lo sviluppo della suite di funzioni Galaxy AI. Il debutto del nuovo robot era stato annunciato da Samsung lo scorso mese di gennaio, in occasione del CES 2025 e, proprio in questi giorni, il colosso sudcoreano ha diffuso nuove informazioni al riguardo.

Cosa può fare Samsung Ballie

Sfruttando l’integrazione con l’AI, Samsung Ballie può affiancare l’utente, rendendosi utile in varie situazioni. Il robot, infatti, è in grado di sostenere conversazioni anche approfondite e, in caso, effettuare ricerche online per recuperare informazioni e rispondere alle domande.

Da segnalare anche la possibilità di gestire i dispositivi Smart Home, permettendo all’utente di sfruttare un sistema ancora più semplice per il monitoraggio e l’utilizzo dei vari device intelligenti presenti in casa. Non mancano anche funzioni semplici e molto pratiche come la possibilità di impostare promemoria, organizzare calendari e molto altro.

Samsung Ballie è in grado di interagire con l’ambiente esterno, ottenendo informazioni da vari sensori ed elaborando una mole elevata di dati, sfruttando appieno le capacità multimodali dell’AI di Google.

Per capire l’effettiva utilità e l’efficienza del robot bisognerà attendere l’avvio delle vendite e i primi test “sul campo” che rappresenteranno un importante banco di prova per Samsung. Ne sapremo di più, di certo, nei prossimi mesi.

Samsung Ballie: quando arriva

Il nuovo Samsung Ballie sarà disponibile sul mercato nel corso dell’estate del 2025. La distribuzione inizierà in un periodo ancora da definire, compreso tra l’inizio del mese di giugno e la fine del mese di agosto. Maggiori dettagli in tal senso dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Inizialmente, Ballie sarà limitato a due soli mercati. Samsung, infatti, ha scelto di rendere disponibile il suo robot AI negli Stati Uniti e nel mercato di casa, la Corea del Sud. Una distribuzione più articolata del robot potrebbe arrivare soltanto in un secondo momento, sul finire del 2025 o nel corso del 2026.

In caso di risultati positivi nella prima fase di commercializzazione, nel corso del prossimo futuro il nuovo robot di Samsung potrebbe ritagliarsi uno spazio importante sul mercato globale e potrebbe, quindi, arrivare anche in Italia.