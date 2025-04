Fonte foto: Amazon

A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale, che ha rappresentato un punto di svolta per tutto il settore della Smart Home, Amazon ha avviato il rilascio di Alexa Plus, la nuova versione evoluta dell’assistente virtuale che, sfruttando l’integrazione con l’intelligenza artificiale, punta a offrire un’esperienza d’uso ancora più completa per gli utenti.

Per il momento, però, Alexa Plus è ancora in una versione “early access”, è disponibile solo negli USA, solo per una cerchia ristretta di utenti e con diverse funzioni non ancora utilizzabili. Si tratta, in ogni caso, di un importante primo passo in vista di una diffusione più capillare del servizio che punta a semplificare la vita degli utenti che sfruttano Alexa su base quotidiana.

Alexa Plus, solo un primo passo

Alexa Plus è disponibile, per gli utenti americani, ma in modo limitato in quanto alcune funzionalità non sono ancora pronte. A chiarire la questione è un articolo di The Verge che cita le dichiarazioni rilasciate dalla portavoce di Amazon, Kisty Schmidt.

Per il momento, la versione basata sull’AI di Alexa è disponibile solo per un “piccolo numero” di utenti e senza tutte le funzionalità che andranno a costituire il servizio nel corso del prossimo futuro. All’appello mancano caratteristiche come la possibilità di fare brainstorming di idee regalo, ordinare la spesa con la voce o accedere ad Alexa Plus nel browser. Inoltre, secondo quanto riportato dal magazine americano (che cita un rapporto del The Washington Post) il perché di questa diffusione limitata sta nel fatto che alcune caratteristiche “non soddisfano ancora gli standard di Amazon per il rilascio al pubblico“.

Tra le opzioni già disponibili troviamo comunque la possibilità di prenotare un Uber, identificare oggetti, scrivere bozze di e-mail e cercare prodotti specifici. Per il momento, inoltre, Alexa Plus è disponibile solo sui dispositivi Echo Show 8, 10, 15 e 21.

Quando arriva in Italia

Per adesso, Amazon non ha fornito dettagli aggiuntivi in merito all’arrivo di Alexa Plus al di fuori degli Stati Uniti. Sappiamo, comunque, che oltreoceano il servizio è utilizzabile gratuitamente dagli utenti Prime. Tuttavia è bene ricordare che negli States l’accesso a Prime ha un costo di 14,99 dollari al mese (circa il triplo rispetto alla versione italiana) cosa che potrebbe influire sulla distribuzione oppure far aumentare il costo dell’abbonamento anche qui da noi.

Al momento, comunque, è presto per fare delle ipotesi, e l’azienda punta a un’espansione di Alexa Plus in tutti i mercati in cui opera, anche se le tempistiche andranno, ovviamente, definite di volta in volta, sia in base allo sviluppo delle varie funzionalità avanzate che alle normative locali (in Europa potrebbero esserci dei rallentamenti alla distribuzione del servizio).

In ogni caso, il programma di diffusione su scala globale di Alexa Plus inizierà dopo l’arrivo della versione completa negli USA, con ulteriori informazioni che potrebbero arrivare nel giro di poche settimane. In Italia, probabilmente, bisognerà attendere la seconda metà del 2025 o il 2026.