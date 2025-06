Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon è pronto a rilasciare Alexa Plus a un numero maggiore di utenti. Come funziona il nuovo assistente AI, quanto costerà e quando sarà disponibile in Italia

Amazon si prepara a estendere a un pubblico più ampio la disponibilità di Alexa Plus, la nuova versione del suo assistente vocale potenziata con intelligenza artificiale generativa.

Proprio in queste ore, infatti, come confermato durante un’intervista a The Verge, EricSveum portavoce del colosso dell’e-commerce ha confermato che il nuovo assistente AI ha raggiunto e superato il milione di utenti, un traguardo che permetterà ad Amazon di fare il prossimo passo e amplificare la sfera di influenza di questa tecnologia.

Cosa sappiamo di Alexa+

Bisogna ricordare che sin dal suo rilascio Alexa+ era disponibile in versione Early Access e non consente ancora di accedere a tutte le funzioni annunciate.

Manca, ad esempio, la possibilità di saltare a una scena di un film o una serie TV sulle Fire TV, pianificare le proprie attività e creare musica in tempo reale. Nessuna traccia dell’arrivo dell’AI sui browser che potrebbe permettere ad Amazon di sfidare ancor più apertamente l’egemonia di ChatGPT e Google Gemini.

Nonostante queste limitazioni temporanee, l’arrivo di Alexa Plus rappresenta un grande passo avanti per gli utenti Amazon e consente loro di intrattenere conversazioni più naturali con l’assistente vocale che, da parte sua, sarà in grado di ricordare le informazioni personali condivise in precedenza e richiamare contenuti da documenti inviati all’indirizzo email dedicato. Possibile anche usare l’AI per gestire il calendario e creare un sistema multi-room intelligente acquistando più device compatibili.

Comunque, secondo l’azienda buona parte delle funzionalità previste è già attiva e ora non resta che far uscire Alexa Plus dagli USA e diffonderla nel resto del mondo.

Molto interessanti anche i comandi vocali complessi per la smart home, anche se al momento sembra esserci ancora qualche problema di comprensione, soprattutto per alcuni dispositivi come friggitrici ad aria smart o sensori di temperatura

Quando arriva Alexa Plus in Italia

Come evidente, Amazon ha mostrato una certa cautela nella distribuzione di Alexa Plus forse l’azienda, consapevole dei rischi di un rilascio affrettato e di promesse non mantenute (vedi Siri di Apple), ha preferito andare per gradi, riservando il servizio a un piccolissimo numero di utenti per volta.

Del resto, stando a quel che si legge sul Wall Street Journal, sembra che il colosso dell’e-commerce abbia voluto sottoporre il suo assistente AI a un rigoroso controllo qualità prima del lancio pubblico; una scelta sicuramente condivisibile, visto anche l’enorme numero di utenti in tutto il mondo che quotidianamente affida ad Alexa dati personali e la gestione della propria abitazione.

Al momento, non sappiamo se il progetto di espansione di Amazon riguarderà anche l’Italia e, sicuramente, seguiranno aggiornamenti quanto prima. Sappiamo, però, che Alexa+ dovrebbe essere gratuito per gli abbonati Prime mentre per gli altri utenti avrà un costo di 19,99 dollari al mese (che al cambio attuale sono circa 18,60 euro), ma anche qui non è chiaro se il prezzo sarà mantenuto o se in futuro saranno necessari abbonamenti a parte.