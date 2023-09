Robot aspirapolvere Rowenta, il prezzo è crollato: lo sconto è esagerato

Fonte foto: Rowenta

La forma circolare ricorda quella di un disco volante. In effetti l’aspirapolvere robot Rowenta RR7387 X-Plorer Serie 50 può essere considerata un piccolo aliene grazie alle tante funzioni speciali che troviamo all’interno. Potrai impostarla e farà tutto da sola, in modo silenzioso, così da non disturbarti neanche durante la notte. Con una straordinaria capacità di navigazione, andrà a pescare ogni granello di polvere in ogni angolo della casa, anche il più inarrivabile.

Abbiamo esagerato? Dubitiamo. Questa aspirapolvere robot Rowenta è dotata di un innovativa spazzola turbo, tanto efficace quanto delicata anche sui pavimenti più difficili da pulire. La puoi controllare da remoto tramite il tuo smartphone, giroscopio e sensori a infrarossi, capacità di aspirare anche i peli dei vostri amici a 4 zampe. Insomma, tutto quello che ti serve per rendere la tua casa lucida e pulita senza alzare un dito. A tutto questo aggiungiamo anche l’offerta speciale disponibile oggi su Amazon: grazie allo sconto del 42% praticamente è come pagarla la metà. Uno sconto così non lo si era mai visto per un aspirapolvere potente ed economico.

aspirapolvere robot Rowenta RR7387

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Rowenta X-Plorer Serie 50: caratteristiche tecniche

Approfondiamo le caratteristiche tecniche di questo ottimo aspirapolvere robot Rowenta X-Plorer Serie 50. Come non partire dal suo innovativo sistema di navigazione Smart Exploration 4.0 che garantisce la totale copertura della casa ed il riconoscimento degli ostacoli, grazie all’esclusiva combinazione di giroscopio e sensori a infrarossi. Ma anche del sistema Aqua Force per aspirare e lavare in una sola passata. Interessante poi la spazzola motorizzata Animal Turbo, la quale, combinata alle spazzoline laterali, cattura ogni tipo di sporco, compresi i peli del tuo o dei tuoi animali domestici. L’autonomia garantisce una durata di 2 ore e copre fino a 120 metri quadri con una sola carica; il robot Rowenta torna da solo alla base quando ha bisogno di essere ricaricato. Il robot aspirapolvere Rowenta è dotato di un filtro ad alte prestazione per catturare gli allergeni e di un panno elettrostatico per catturare anche le polveri più sottili.

La navigazione smart è molto precisa, il movimento è a spirale dal punto di partenza, così da pulire in modo approfondito una zona specifica. La tecnologia Wall Follow fa sì che si concentri sulla pulizia del perimetro dei muri e del battiscopa. Èdotato di app per gestirlo da remoto tramite il telefono (iOS e Android), ma anche con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Nella confezione troverai anche una spazzola Animal Turbo, per rimuovere con efficacia sporco e peli di animale, così come il panno Animal Scrub, per eliminare anche le macchie più ostinate.

Rowenta X-Plorer Serie 50: prezzo e offerte in corso

Veniamo ora all’ultima buona notizia relativa a questo elettrodomestico: su Amazon è in offerta a un prezzo di 174,99€, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Inoltre, potrai pagarlo comodamente a rate attivando in fase di check-out la finanziaria Cofidis, oltre che beneficiare di tutti i vantaggi esclusivi per gli abbonati Prime, come la consegna rapida e gratuita.

aspirapolvere robot Rowenta RR7387