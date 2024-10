Rowenta, questa aspirapolvere è da acquistare subito: prezzo crollato

Fonte foto: Rowenta

L’aspirapolvere ha completamente cambiato faccia negli ultimi cinque-sei anni. La rivoluzione tecnologica ha toccato anche questo elettrodomestico che oramai da decenni è presente nelle abitazioni degli italiani. Dimentichiamoci dei vecchie e pesanti aspirapolvere che dovevi trascinare di stanza in stanza con il pericolo che il filo fosse troppo corto. Le moderne scope elettriche sono maneggevoli, leggere e facili tra portare per tutta l’abitazione grazie all’utilizzo di batterie ricaricabili. Una delle aziende leader in questo settore è sicuramente Rowenta, che in questi anni ha lanciato tanti modelli multifunzione in grado di arrivare a catturare anche lo sporco che si annida nei posti più bui di casa.

In questa categoria rientra sicuramente l’aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Animal Care, disponibile su Amazon con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Un prezzo che la fa diventare uno degli affari del giorno che non devi farti scappare. La potenza di aspirazione è elevata e grazie alla tecnologia Flex arriva veramente dappertutto. Ed è dotata anche di una speciale spazzola che raccoglie i peli degli animali. Non

Rowenta X-Force 12.60 Animal Care: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi l’aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Animal Care a un prezzo di 299,99 euro con uno sconto del 42%. Si tratta del minimo storico per questa ottima scopa elettrica Rowenta e risparmi più di 210 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il sistema Cofidis che puoi attivare durante la fase di check-out. La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso hai ben 30 giorni dalla consegna.

Rowenta X-Force 12.60 Animal Care: le caratteristiche tecniche

Prestazioni eccezionali a un prezzo decisamente interessante. La scopa elettrica Rowenta X-Force 12.60 Animal Care assicura una potenza di aspirazione molto elevata per risultati immediata già alla prima passata. Il particolare sistema di filtrazione cattura il 99,99% delle particelle sottili, allergeni e della polvere.

La tecnologia XForce Flex è in grado di riconoscere la tipologia di pavimento (duro, morbido, parquet, marmo) e di adattare la potenza di pulizia in modo da non rovinare la superficie. La scopa elettrica Rowenta è perfetta da acquistare anche sei hai un animale in casa. Grazie alla speciale spazzola Animal Care presente nella confezione, puoi raccogliere velocemente i peli dei tuoi animali senza rovinare mobili e divani. L’aspirapolvere è anche molto maneggevole: può flettersi fino a piegarsi completamente per raggiungere gli angoli più complicati e per passare sotto i tavoli e le cassettiere.

Nella parte superiore è presente un display digitale che visualizza l’autonomia residua e che ti permette di adattare l’utilizzo alle tue esigenze. Infatti, puoi scegliere tra 4 diversi livelli di potenza e impostare la modalità Boost per togliere lo sporco ostinato. Tutta la polvere viene raccolta dal contenitore extra large facilmente amovibile e che puoi lavare senza nessuna difficoltà. Insomma, un’aspirapolvere che ti offre infinite possibilità di utilizzo e che ti semplifica enormemente la vita di tutti i giorni.

