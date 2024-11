Rowenta, l'aspirapolvere a prezzo stracciato: oggi costa la metà

Fonte foto: Rowenta

Rowenta X-Force 12.60 Animal Care è una delle ultime scope elettriche lanciate sul mercato dal colosso tedesco esperto in elettrodomestici per la casa. Negli ultimi anni gli aspirapolveri hanno cambiato profondamente faccia, diventando più compatti, maneggevoli e allo stesso tempo anche più potenti. Il merito è dell’evoluzione tecnologica e delle richieste degli utenti, che oramai hanno sempre meno tempo da dedicare alla pulizia di casa e hanno bisogno di elettrodomestici più performanti. Questa Rowenta X-Force 12.60 Animal Care è quanto di meglio si possa richiedere: grande potenza di aspirazione, tecnologia esclusiva che permette alla scopa elettrica di arrivare ovunque e kit ad hoc per raccogliere i peli degli animali.

Oggi, però. non vi parliamo di questo aspirapolvere per le sue caratteristiche, bensì per l’ottima promo disponibile su Amazon che ne fa crollare il prezzo. Il merito è dello sconto del 48% che te la fa pagare praticamente la metà risparmiando quasi 250 euro sul prezzo consigliato. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web e hai anche l’occasione di dilazionare il pagamento a rate. Trovare di meglio a questo prezzo è davvero complicato.

Rowenta X-Force 12.60 Animal Care: prezzo e sconto Amazon

Un’occasione irripetibile. Da oggi su Amazon trovi la scopa elettrica Rowenta X-Force 12.60 Animal Care in offerta a un prezzo di 265,99 euro con uno sconto eccezionale del 48%. Praticamente è come se la paghi la metà e risparmi ben 250 euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Inoltre, come per la maggior parte degli acquisti che effettui da oggi fino a Natale, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2025. Questo vuol dire che la puoi acquistare oggi e pensare al reso gratuito con tutta calma.

Rowenta X-Force 12.60 Animal Care: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Animal Care è un concentrato di tecnologia e praticità. Le dimensioni compatte non devono trarre in inganno: la scopa elettrica di Rowenta è dotata di una grande potenza di aspirazione ed è in grado di raccogliere anche il più piccolo granello di polvere. Inoltre è dotata delle tecnologia X-Force e di un tubo flessibile e in grado di piegarsi per arrivare anche negli angoli più difficili e bui. La spazzola è dotata di una luce LED che illumina la zona davanti e ti aiuta a individuare lo sporco e a eliminarlo. Parlando sempre della spazzola, riesce a riconoscere la tipologia di superficie e adatta la potenza di aspirazione in modo da non rovinare il pavimento.

Grazie a diversi livelli di potenza, puoi gestire al meglio anche l’autonomia, oppure utilizzare la funzione Boost per eliminare grandi accumuli di polvere e sporco. Il display digitale posto nella parte alta dell’aspirapolvere mostra il livello di potenza, l’autonomia residua e ti aiuta a gestire al meglio le funzioni.

Come anticipato e come si può intuire dal nome, questa scopa elettrica è dotata anche di accessori per la rimozione dei peli degli animali, per una pulizia ottimale dell’abitazione (molto utile se soffri di allergie). Gli accessori sono composti di una spazzola mini turbo, una bocchetta per le fessure e una spazzola per il divano.

