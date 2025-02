Rowenta, offerta speciale Amazon per l'aspirapolvere top: costa la metà

Fonte foto: Rowenta

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici per la pulizia di casa che negli ultimi anni ha maggiormente cambiato faccia. Le vecchie scope elettriche con filo e con il sacco sono state sostituite da aspirapolvere molto più maneggevoli e compatte, ma che hanno mantenuto la stessa potenza di aspirazione. Anzi, in molti casi sono molto più potenti e dotate di tecnologie innovative che le rendono multifunzionali. Come ad esempio la scopa elettrica Rowenta X-FORCE 9.60 Animal Care disponibile da oggi in offerta con un ottimo sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino.

Come si può intuire dal nome, questo aspirapolvere è pensato appositamente per chi ha degli animali domestici grazie alla speciale spazzola turbo in grado di raccogliere i peli e anche il più piccolo granello di polvere. Grande potenza di aspirazione e il filtro integrato separa le sostanze nocive dalla polvere, in modo che l’aria in casa sia più salubre. Facile anche da svuotare grazie al recipiente che si può pulire senza dover togliere il filtro. Grande flessibilità per arrivare anche nelle zone più complicate. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care: offerta, prezzo e sconto Amazon

L’offerta è di quelle speciali. Da oggi su Amazon trovi la scopa elettrica Rowenta X-FORCE 9.60 Animal Care in promo a un prezzo di 189 euro grazie allo sconto del 43% che fa risparmiare quasi 150 euro su quello di listino (lo sconto mostrato nel banner non fa riferimento al prezzo di listino e non bisogna farsi confondere). Si tratta anche del minimo storico sul sito di e-commerce e di uno dei migliori prezzi web per un elettrodomestico con queste caratteristiche. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi la scopa elettrica Rowenta la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben un mese di tempo. Non fartela scappare: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care: caratteristiche tecniche

Un aspirapolvere che non cerca compromessi e che soddisfa tutte le tue esigenze. La scopa elettrica Rowenta X-Force 9.60 Animal Care offre una perfetta combinazione tra prestazioni e comfort. Il potente motore assicura la totale aspirazione della polvere e dello sporco presente in casa, mentre la struttura leggera e resistente (pesa solamente poco più di un chilogrammo) ti permette di utilizzarla senza stancarti. Inoltre, la tecnologia Flex la rende anche molto flessibile: puoi arrivare negli angoli più imperscrutabili di casa, sotto i mobili e i sotto i divani senza fare fatica.

Uno dei punti forti della Rowenta X-Force 9.60 Animal Care è sicuramente la spazzola intelligente: riconosce la tipologia di pavimento e adatta automaticamente la potenza di aspirazione. La spazzola è progettata appositamente per chi ha animali domestici in casa e ha problemi con i peli sparsi per tutta l’abitazione Per cambiare qualche impostazione o per vedere la batteria residua, è presente un comodo schermo LED nella parte superiore dell’elettrodomestico..

Il filtro è in grado di catturare fino al 99,9% delle particelle nocive che si annidano sul pavimento in modo da prevenire allergie e avere un’aria più pulita. Facile da pulire grazie al contenitore della polvere che può essere tolto senza dover smontare il tubo. Nella scatola trovi anche utili accessori che rendono l’aspirapolvere Rowenta uno dei migliori che puoi acquistare oggi.

