Rowenta, l’aspirapolvere a metà prezzo: offerta sensazionale

Se sei alla ricerca di una scopa elettrica in grado anche di lavare il pavimento in un’unica passata, la Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA risponde perfettamente alle tue esigenze. Un aspirapolvere con una grande potenza di aspirazione e dotato di tecnologie innovative che lo rendono perfetto per la pulizia quotidiana della tua abitazione. Funzioni come la tecnologia Flex che la fa arrivare in ogni punto della tua abitazione, oppure la spazzola con luci LED per illuminare ogni angolo, sono solamente alcuni dei punti forti di questo ottimo aspirapolvere e lavapavimenti di Rowenta.

Oggi, però, a catturare l’attenzione è un altro aspetto: l’offerta che troviamo su Amazon. La scopa elettrica, infatti, fa parte degli elettrodomestici per la pulizia di casa in offerta al Black Friday. E la promo è una delle migliori disponibili in questi giorni: lo sconto del 47% fa letteralmente crollare il prezzo e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Cosa chiedere di più? Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare a breve.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’aspirapolvere top di gamma che devi comprare oggi. La scopa elettrica Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è disponibile a un prezzo di 199,99 euro con uno sconto di ben il 47%. Come si può intuire facilmente la paghi quasi la metà e il risparmio sfiora i 200 euro. Puoi anche pagarla in 5 rate da 50 euro al mese, praticamente poco più di un caffè al giorno.

L’aspirapolvere è già disponibile per la spedizione e la ricevi a casa nel giro di pochi giorni. La promo si impreziosisce della possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2025. In questo modo hai quasi due mesi per provarla ed eventualmente restituirla, ma difficilmente resterai deluso.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: le caratteristiche

Questo elettrodomestico firmato Rowenta offre il vantaggio di essere un 2-in-1, ossia è in grado sia di aspirare la polvere sia di lavare ogni tipo di pavimento e superficie. Per un risultato rapido ed efficace, senza sforzi, anche perché lo strumento è piuttosto leggero e dal design slim. Elevata potenza di aspirazione, in grado di arrivare fino a 100 Air Watt. Ottima la durata della batteria, che offre un’autonomia fino a 45 minuti. Avrai così tutto il tempo per pulire. Il serbatoio dell’acqua è molto capiente, si svuota facilmente con un click e si pulisce facilmente senza sporcarsi.

L’aspirapolvere Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA è anche smart. Infatti, è in grado di regolare in maniera automatica la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Facile da gestire, grazie allo Smart Control Display che mostra in tempo reale il residuo della batteria e mostra avvisi per quando serve pulire il filtro. Il pulsante Boost, posto a portata di click, serve invece ulteriormente per aumentare la potenza di aspirazione.

I vari accessori presenti nella confezione, abbinati alla tecnologia FLEX, fanno sì che questo elettrodomestico raggiunga lo sporco ovunque, rendendolo visibile grazie ai LED posti dinanzi, in grado di illuminare gli angoli più bui. Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA è molto utile anche per chi soffre di allergie, visto che cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere.

