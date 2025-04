Rowenta, l'aspirapolvere a prezzo stracciato: lo paghi pochissimo

L'aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è in offerta con uno sconto del 47% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo devi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Rowenta

Le offerte di Primavera sono terminate, ma Amazon le ha già rimpiazzate con le offerte per Pasqua. Sul sito di e-commerce trovi nuove promo su tanti dispositivi differenti, a partire dagli elettrodomestici per la casa. E proprio di un elettrodomestico per la pulizia domestica ti parliamo in questo articolo. Il protagonista è l‘aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA che trovi in promo con uno sconto del 47% che fa risparmiare 180 euro su quello di listino. E hai la possibilità di pagarlo anche in 5 rate a tasso zero.

La Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA non è una scopa elettrica come tutte le altre. Parliamo, infatti, di una scopa elettrica 2 in 1, in grado contemporaneamente di aspirare la polvere e lavare il pavimento. Il merito è della tecnologia brevettata dall’azienda francese che assicura risultati incredibili. Leggera, maneggevole e facile da utilizzare: trovare di meglio a questo prezzo è veramente molto difficile. Per questo motivo ti consigliamo di approfittarne subito: è una delle migliori promo di Amazon per le scope elettriche.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA. Da oggi la scopa elettrica di Rowenta è disponibile in offerta a un prezzo di 199,99 euro con uno sconto del 47% rispetto a quello consigliato. La paghi praticamente la metà risparmiando ben 180 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero da 40 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno.

Acquistandola oggi ti viene consegnata nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo. La puoi provare con tutta calma, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico per la pulizia domestica.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA: le caratteristiche

Il miglior alleato per la pulizia di casa. L’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA è un elettrodomestico che ti permette di pulire l’abitazione nella metà del tempo. Il merito è dell’innovativa tecnologia e della spazzola che aspira e lava il pavimento contemporaneamente. Con risultati eccellenti in ogni singola azione: aspira con grande potenza la polvere accumulata sul pavimento e lo lava a fondo. Il tutto con il minimo sforzo.

Infatti, la scopa elettrica, oltre a essere senza fili e ad arrivare in ogni stanza di casa, è anche molto leggera e soprattutto maneggevole. La tecnologia Flex permette di farla passare sotto i mobili senza la necessità di piegarsi sulle ginocchia. L’aspirapolvere è dotato anche di una tecnologia intelligente in grado di riconoscere la tipologia di superficie e di adatta la potenza di aspirazione.

La spazzola è equipaggiata di luci LED che illuminano perfettamente lo sporco, anche quello nascosto negli angoli. Sul display digitale posto in alto, puoi visualizzare l’autonomia residua della batteria e gli avvisi di manutenzione del filtro (in grado di filtrare fino al 99,9% delle sostanze nocive inalabili). Puoi controllare la potenza di aspirazione tramite 3 livelli e con la modalità Boost aspiri tutto lo sporco in poco tempo.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA