Rowenta, il prezzo dell'aspirapolvere è stracciato: sconto mai visto prima

Se c’è un elettrodomestico per la casa che in questi ultimi anni ha subito un cambiamento drastico, è sicuramente l’aspirapolvere. La tecnologia ha fatto dei passi da gigante anche in questo settore e oramai le scope elettriche sono molto meno ingombranti, più leggere, senza fili e con una potenza di aspirazione maggiore. Tutte le aziende fanno a lotta per lanciare prodotto sempre migliori e con funzionalità più avanzate e tra queste c’è anche Rowenta, diventata oramai un vero punto di riferimento. Tra i tanti modelli disponibili, c’è anche il Rowenta X-Force 9.60 Animal Care, aspirapolvere top di gamma disponibile da oggi in offerta a un super prezzo grazie allo sconto del 39% che ti fa approfittare del minimo storico. E hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate a tasso zero.

L’aspirapolvere Rowenta ha poco da invidiare a modelli anche più costosi. Ha tutto quello che si richiede a una scopa elettrica in questo momento storico: una grande potenza di aspirazione, una spazzola con luci LED che illumina anche gli angoli più nascosti e la tecnologia Flex che adatta la potenza alla tipologia di pavimento. Un elettrodomestico per la tua abitazione che non puoi non avere e che da oggi trovi a un prezzo veramente stracciato. Approfittane subito.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care: prezzo, sconto e offerta Amazon

Offerta irripetibile per la scopa elettrica Rowenta X-Force 9.60 Animal Care. Da oggi la trovi disponibile su Amazon a un prezzo di 199,99 euro con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Per l’aspirapolvere top di gamma si tratta del prezzo più basso delle ultime settimane e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità della scopa elettrica Rowenta è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Amazon permette anche di testarla per ben 30 giorni, ma difficilmente ne resterai deluso: ha funzionalità uniche.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care: le caratteristiche e le funzionalità

L’aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care è quanto di meglio si possa trovare sul mercato in questa fascia di prezzo. Una scopa elettrica maneggevole, con una grande potenza di aspirazione e soprattutto molto leggera. La puoi trasportare per tutta casa senza nessun timore grazie alla batteria che assicura un’autonomia fino a 45 minuti.

La scopa elettrica assicura una pulizia ottima e immediata, con una potenza che arriva fino a 100 AirWatt. Inoltre, grazie alla tecnologia intelligente è in grado di riconoscere la tipologia di superficie e di adattare la potenza in modo automatico. Dotata anche di una spazzola unica con luci LED sulla scocca che illuminano alla perfezione anche gli angoli più nascosti della tua abitazione.

Il design con tubo flessibile permette di aspirare tutto lo sporco senza doversi piegare e facendo molta meno fatica rispetto alle normali scope elettriche. Nella parte superiore è presente anche un intuitivo schermo che mostra la potenza di aspirazione e la carica residua. Puoi scegliere tra diversi livelli di aspirazione in base allo sporco accumulato sul pavimento. L’aspirapolvere assicura un livello di filtraggio imbattibile in grado di catturare il 99,9% delle particelle che causano allergie.

Nella confezione sono presenti anche accessori molto utili. Come si può intuire dal nome, infatti, l’aspirapolvere è l’ideale per coloro che hanno animali domestici in casa.

