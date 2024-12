Rowenta, l'aspirapolvere top a prezzo stracciato: è da comprare subito

Da oggi trovi su Amazon l'aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua in promo con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Se stavi aspettando Natale e le offerte di Amazon per acquistare il nuovo aspirapolvere, hai fatto benissimo. In questi ultimi giorni prima delle festività natalizie trovi promo molto interessanti su un gran numero di scope elettriche e aspirapolveri senza fili. Tra le tante noi ne abbiamo scelta una che cattura immediatamente l’attenzione e riguarda l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua. Parliamo di un modello molto particolare che, oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Il tutto in un’unica passata e assicura una pulizia profonda dell’abitazione.

Come detto, a catturare l’attenzione è soprattutto la promo disponibile oggi su Amazon. La scopa elettrica 2 in 1 di Rowenta è disponibile con un ottimo sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile e che non devi farti scappare per nessuno motivo.

Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’ottima promo molto vantaggiosa. Da oggi trovi l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua in promo a un prezzo di 199,99 euro grazie allo sconto del 47%. Approfitti del minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 40 euro al mese.

L’offerta non finisce qui. La spedizione avviene in un paio di giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Hai più di un mese di tempo per provarla e per capire se fa al caso tuo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo aspirapolvere senza fili.

Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua: le caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche dell’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua. Con un solo elettrodomestico, se ne otterranno due: un aspirapolvere potente per rimuovere la polvere e lo sporco che giace sul pavimento, e un sistema di lavaggio per rendere i pavimenti (di qualsiasi tipo), ancora più puliti e brillanti. Tanti gli accessori che troverai nella confezione, per una pulizia completa.

Avrai tutto il tempo necessario per le faccende domestiche, grazie a un’autonomia della batteria che arriva fino a 45 minuti. Inoltre, essendo rimovibile, la batteria si ricarica comodamente. L’aspirapolvere lavapavimenti è anche capace di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Inoltre, tramite il display Smart Control avrai sott’occhio tante info utili: l’autonomia residua, così da regolarti per il proseguo delle pulizie; avvisi relativi alla necessità di pulire il filtro; il livello di carica della batteria. A portata di click poi il pulsante Boost, così da potenziare ulteriormente l’aspirazione in caso di sporco più ostile.

Grazie alla tecnologia Flex l’aspirapolvere arriva anche nei punti più ostili, come angoli, sotto i mobili o in alto. Evitandoti così movimenti scomodi e dannosi per la schiena e gli arti. Inoltre, grazie all’illuminazione LED, scoverete lo sporco anche negli angoli bui. Utile per chi soffre di allergie, grazie al fatto che vanti un sistema avanzato che cattura il 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere.

