Rowenta, l'aspirapolvere top costa pochissimo: minimo storico

Fonte foto: Rowenta

Sebbene su Amazon il Black Friday sia terminato, continuano a esserci tante offerte molto convenienti, su tantissimi prodotti differenti, anche per la casa. Come ad esempio questo aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 che trovi a un prezzo scontatissimo. Il merito è dello sconto del 31% presente in pagina che ti permette di risparmiare quasi 100€ su quello di listino. Un prezzo da Black Friday che non devi farti scappare.

La scopa elettrica Rowenta è un modello top di gamma con caratteristiche interessanti. Molto leggera e ti permette di pulire velocemente e senza fatica il pavimento di casa. Il potente motore e la spazzola di ultima generazione ti aiutano a tenere pulita l’abitazione e di arrivare anche negli angoli più complicati. Offre diverse modalità di utilizzo in base alle tue necessità e l’autonomia fino a 45 minuti ti permette di utilizzarla più volte prima di metterla sotto carica.

Rowenta X-Pert 6.60

Rowenta X-PERT 6.60: le caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche dell’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60. Questa scopa elettrica Rowenta è molto comoda: leggera, dimensioni compatte, ed estremamente flessibile grazie alla Flex Tecnology. Utile poi il fatto che la spazzola motorizzata sia dotata di luci LED, che illuminano gli angoli bui aiutandoti a pulire fino a fondo il pavimento. Bene l’autonomia, di 45 minuti, che consente di svolgere le faccende in tutta comodità.

Quest’aspirapolvere Rowenta è dotata anche di uno Smart Display a LED, che consente di tenere monitorata l’autonomia residua della batteria e la modalità di aspirazione. Inoltre, ricevi un messaggio quando il filtro di aspirazione deve essere cambiato. Innovativa la funzione Stop & Go, grazie alla quale è possibile posizionare la scopa elettrica sul pavimento quando pulisci le superfici con il potente aspirabriciole; infatti, il tubo e la spazzola restano magicamente in piedi da soli. Infine, il contenitore raccogli polvere si estrae facilmente, essendo composto di 3 parti, peraltro lavabili così da mantenere la scopa sempre perfettamente pulita e dunque pronta all’uso.

Rowenta X-PERT 6.60: prezzo e offerte su Amazon

Offerta in stile Black Friday per l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60. Oggi la trovi in offerta a un prezzo di 167,99€ e con uno sconto di ben il 31%. Risparmi quasi 80€ sul prezzo di listino e approfitti di una super promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando la finanziaria Cofidis: il servizio lo attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Per fare il reso hai tempo fino al 31 gennaio 2024 e puoi anche decidere di acquistarla oggi e regalarla per Natale.

