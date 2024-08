Aspirapolvere Rowenta, con lo sconto Amazon il prezzo crolla

Fonte foto: Rowenta

Essenziale. E non stiamo parlando della canzone di Marco Mengoni. Questo aggettivo riassume alla perfezione le caratteristiche della scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 protagonista di una super offerta oggi su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è dell’offerta lampo con sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 120 euro sul prezzo consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Una promo completa che, però, dura pochissimo tempo e quindi deve essere veloce nell’approfittarne.

Passando alle caratteristiche della scopa elettrica, stiamo parlando di un modello senza fili molto leggero, ma con un’ottima potenza di aspirazione che ti permette di raccogliere tutto lo sporco che si annida sui pavimenti. Grazie alla tecnologia Flex, l’aspirapolvere si piega completamente e ti permette di arrivare anche negli angoli più complicati. L’elettrodomestico per la cucina richiede anche pochissima manutenzione: basta estrarre il contenitore della polvere, pulirlo e puoi ricominciare subito a utilizzarla.

Rowenta X-PERT 6.60 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo incredibile che ti stupirà. Da oggi trovi la scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 in offerta a un prezzo di 179,99 euro grazie allo sconto del 40%. Il risparmio sul prezzo consigliato è di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 36 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Se pensi che l’offerta sia finita qui, ti sbagli di grosso. Grazie ai servizi Prime la consegna avviene in tempi record e hai anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da poterla testare fino a fondo.

Rowenta X-PERT 6.60: le caratteristiche tecniche

Non è un aspirapolvere come tutti gli altri. La Rowenta X-PERT 6.60 è un modello avanzato dotato di ottime tecnologie e soprattutto molto maneggevole. Una scopa elettrica che puoi utilizzare sia per la tua abitazione sia per il tuo negozio. Aspira lo sporco in poco tempo e ha un’autonomia prolungata.

Rowenta l’ha dotata di alcune delle sue migliori tecnologie. Ad esempio, la spazzola è dotata di luci LED che ti aiutano a identificare lo sporco con maggiore facilità, anche quello che si annida negli angoli più nascosti. Grazie a un potente motore da 100 W, non avrai problemi a pulire casa in poco tempo, mentre la Flex Technology permette alla scopa elettrica di piegarsi con molta facilità e di assumere tante posizioni differenti. Ad esempio, puoi anche aspirare le briciole dopo pranzo senza dover acquistare un elettrodomestico ad hoc.

Nella parte superiore è presente anche uno smart display dove monitorare l’autonomia e scegliere le modalità di aspirazione. Inoltre, ti avvisa quando il filtro di aspirazione deve essere cambiato. La polvere viene raccolta in un comodo contenitore che puoi estrarre quando vuoi e si compone di tre parti completamente lavabili. Insomma, una scopa elettrica economica e veramente utile nella pulizia quotidiana.

