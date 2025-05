Rowenta, questo aspirapolvere costa meno della metà: prezzo stracciato

Fonte foto: Rowenta

L'aspirapolvere Rowenta Swift Power Cyclonic è uno dei protagonisti di questo inizio di maggio grazie alla promo eccezionale disponibile su Amazon. La scopa elettrica con tecnologia ciclonica e con un'ottima potenza di aspirazione, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto eccezionale del 54% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno della metà.

L’aspirapolvere Rowenta offre tutto quello che cerchi in un aspirapolvere da utilizzare quotidianamente per la pulizia della tua abitazione. Una grande potenza di aspirazione, la tecnologia ciclonica che separa l’aria dalla polvere per aumentare l’efficienza della scopa elettrica e tecnologie innovative per una miglior pulizia della tua abitazione. Il design super compatto e un prezzo mai visto prima la rendono l’aspirapolvere da acquistare assolutamente oggi.

Rowenta Swift Power Cyclonic: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle irrinunciabili. Da oggi su Amazon è disponibile l’aspirapolvere Rowenta Swift Power Cyclonic con uno sconto del 54% che te la fa pagare solamente 61,46 euro. Per questa scopa elettrica si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarla in 3 rate da 20,49 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina. Al momento è uno degli elettrodomestici più venduti su Amazon nella sua categoria di prodotto.

Acquistando l’aspirapolvere oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Rowenta Swift Power Cyclonic: le caratteristiche tecniche

Un aspirapolvere che risponde esattamente alle tue necessità. La scopa elettrica Rowenta Swift Power Cyclonic è una delle migliori scelte che potete fare oggi, grazie alle tante tecnologie innovative e alle funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Nonostante sia un aspirapolvere con il filo, il design p compatto e riesci a coprire facilmente tutta l’abitazione. Arrivi anche negli angoli più difficili, grazie a una spazzola leggera e che si adatta alle diverse situazioni.

La scopa elettrica assicura ottime prestazioni di aspirazione grazie a un motore potente e al sistema di filtraggioo SWIFT POWER CYCLONIC che separa la polvere dall’aria e filtra il 99,98% della polvere. In questo modo, oltre a garantire un ambiente sano, facilita anche la manutenzione quotidiana dell’aspirapolvere.

Il contenitore senza sacco rende semplice lo svuotamento: basta toglierlo dalla base e svuotarlo all’interno di un secchio. La tecnologia Effitech, invece, assicura prestazioni eccezionali anche sui pavimenti più duri.

