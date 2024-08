Samsung Galaxy A05s, ottimo smartphone a prezzo stracciato

Fonte foto: Samsung

Tra i vari dispositivi del nutrito catalogo di Samsung ci sono anche diversi smartphone low-cost, caratterizzati da un comparto tecnico semplice ma che comunque riflettono la grande attenzione del colosso sudcoreano per i dettagli.

Tra questi c’è il Samsung Galaxy A05s, uno smartphone destinato a chi non ha bisogno di prestazioni elevate, ma cerca semplicemente un dispositivo robusto e con tutto il necessario per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni, a parte qualche ovvia rinuncia dettata dal segmento di mercato di riferimento, come l’assenza del 5G, ad esempio.

Oltre a questo, però, parliamo di un prodotto concreto, che rinuncia a tutto il superfluo puntando sull’essenzialità e su una buona qualità costruttiva, cosa che lo rende uno dei low-cost più apprezzati dal grande pubblico.

Il prezzo è, ovviamente, contenuto rispetto agli altri modelli di Samsung e con le offerte Amazon per le prossime ore scende ancora, arrivando a poco più di 130 euro e a questo prezzo, trovare di meglio non è facile.

Samsung Galaxy A05s – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A05s: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A05s ha un display un LCD che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 60 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 che, per questa specifica offerta, viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende tre fotocamere: un sensore principale da 50 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP e un terzo sensore per la profondità di campo sempre da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni il processore a bordo non ha un modem compatibile con la rete 5G. Gli utenti possono comunque utilizzare il 4G e il WiFi 5. Non mancano il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OneUI 6.0.

Samsung Galaxy A05s: l’offerta su Amazon

Di listino, per portare a casa il Samsung Galaxy A05s bisogna spendere 179 euro, un prezzo già di suo estremamente contenuto, tuttavia grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende a 132, 89 euro (-26%, -46,11 euro), un’offerta interessante, ottima per chi vuole acquistare un nuovo smartphone ma senza spendere cifre esorbitanti.

