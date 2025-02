Samsung Galaxy A05s, con l'offerta Amazon costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Il segmento degli smartphone low-cost si rivolge agli utenti che cercano essenzialmente dispositivi semplici e dal prezzo contenuto, da utilizzare nelle operazioni quotidiane che non richiedono chissà quali specificità tecniche. Tra i modelli più apprezzati in questa fascia di prezzo c’è il Samsung Galaxy A05s, un prodotto davvero essenziale, caratterizzato dall’ormai riconoscibile design dei device del colosso sudcoreano e da una buona qualità costruttiva.

Parliamo di un telefono immediato, ottimo per la navigazione sul web, le piattaforme di messaggistica, i social network e poco altro, ma sicuramente più che sufficiente per l’utente generalista che vuole cambiare smartphone spendendo poco e portando a casa un prodotto di buona fattura.

Proprio in queste ore, grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo device è ancora più accessibile arrivando a poco più di 100 euro, l’occasione perfetta per cambiare un vecchio telefono e portare a casa un device semplice e affidavile.

Samsung Galaxy A05s – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A05s: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A05s ha uno schermo un LCD da 6,7 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 60 Hz.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP e un terzo sensore per la profondità di campo sempre da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni il processore scelto da Samsung non ha un modem compatibile con la rete 5G e gli utenti dovranno, quindi, accontentarsi di navigare con il 4G o con il WiFi 5. Non mancano il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OneUI 6.0, sul web si legge che il device potrà essere aggiornato anche ad Android 15 ma, al momento, non sono ancora disponibili maggiori informazioni sulla data di rilascio dell’update.

Samsung Galaxy A05s: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy A05s bisogna spendere 179 euro ma, approfittando dell’offerta su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo entry level scende a 114 euro (-36%, -65 euro), un’offerta molto interessante che rende questo device ancora più accessibile.

