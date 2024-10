Fonte foto: Samsung

Anche nel segmento degli smartphone low-cost, Samsung è un brand che non teme rivali e che ha saputo portare sul mercato telefoni Android economici, ma comunque robusti, di buona fattura e sufficienti per la navigazione sul web, l’uso dei social e delle app per la messaggistica.

Ed è proprio per questi scopi che è stato lanciato il Samsung Galaxy A15 5G, un telefono dal prezzo contenuto ma con specifiche molto interessanti, come un processore MediaTek sviluppato per ottimizzare prestazioni e consumi e che, tra l’altro, permette di accedere senza problemi alla rete 5G.

Per le prossime ore, grazie all’offerta su Amazon il prezzo di questo telefono scende addirittura sotto i 130 euro, uno sconto davvero irripetibile che permette a chiunque di portare a casa un ottimo entry level, di un ottimo brand e con un ottimo supporto tecnico post vendita.

Samsung Galaxy A15 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus– Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A15 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A15 5G ha un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6100+ a cui si affiancano in questo caso 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Tre le fotocamere di questo smartphone Android low cost: un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP. Certamente non un comparto fotografico che fa gridare al miracolo, ma comunque più che sufficiente per regalare belle foto, ottime per essere caricate sui social, grazie alla ben nota ottimizzazione dei sensori tipica di tutti i Samsung, anche di quelli che costano poco.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OneUI 6.1 e la promessa di 4 anni di major update. Quest’ultimo dettaglio non è da sottovalutare: nessuno, tra i produttori di telefoni che costano poco, arriva ad un supporto così lungo.

Samsung Galaxy A15 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy A15 5G bisogna spendere 199,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende fino a 129,90 euro (-35%, -70 euro), uno sconto che rende questo Samsung il miglior telefono Android economico del momento.

