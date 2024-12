Fonte foto: Samsung

Nel panorama degli smartphone di fascia medio-bassa, uno dei modelli più apprezzati dal grande pubblico è sicuramente il Samsung Galaxy A25 5G un dispositivo che coniuga la ben nota affidabilità del brand sudcoreano a un prezzo davvero accessibile.

Si tratta, insomma, della scelta perfetta per l’utente che ha bisogno di un dispositivo versatile e adatto all’uso quotidiano, dalle foto (non solo destinate alla condivisione sui social) alla navigazione sul web (grazie anche all’accesso al 5G) e senza dimenticare, naturalmente, una buona autonomia che dura per tutto il giorno. A questo si aggiunge anche un design moderno, semplice e senza eccessi, e la scelta di materiali di qualità, che lo rendono molto resistente.

Per le prossime ore, grazie alle ottime offerte su Amazon il prezzo di questo telefono scende sotto i 250 euro, un’occasione veramente da non perdere.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/256 GB

Samsung Galaxy A25 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A25 5G ha un display Super AMOLED con Always-on che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Samsung Exynos 1280 a cui si affiancano in questa specifica offerta da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Tre le fotocamere a bordo, un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia OneUI 6.0, con la promessa di quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A25 5G: l’offerta su Amazon

Di listino il Samsung Galaxy A25 5G ha un prezzo di 369 euro ma grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si può comprare questo smartphone a 241 euro (-35%, -128 euro), uno sconto da non sottovalutare che permette praticamente a tutti di portare a casa quest’ottimo smartphone senza spendere cifre eccessive.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/256 GB