Samsung Galaxy A25 5G, con gli sconti Amazon è una vera occasione

Fonte foto: Samsung

Nel segmento degli smartphone di fascia medio-bassa, il Samsung Galaxy A25 5G rappresenta una soluzione equilibrata capace di coniugare prestazioni, design e un prezzo competitivo, accessibile praticamente a chiunque.

Spiccano su questo device un display Super AMOLED, che garantisce un’ottima esperienza di visione anche all’aperto e un processore Samsung Exynos 1280, potente e reattivo che grazie agli 8 GB di RAM in dotazione, può affiancare gli utenti nelle varie operazioni quotidiane senza troppe difficoltà.

Da non trascurare nemmeno il comparto fotografico che, alle giuste condizioni, può andare ben oltre gli scatti da condividere sui social e l’autonomia che con un po’ di accortezze consente di superare tranquillamente i due giorni di utilizzo.

A questo si aggiunge anche il supporto a lungo termine, con la promessa da parte di Samsung di aggiornamenti costanti sia per il sistema operativo che per la sicurezza.

Grazie all’offerta su Amazon, il prezzo di questo smartphone scende sotto i 240 euro, l’occasione perfetta per acquistare un buon dispositivo di cui difficilmente ci si pente a un prezzo irripetibile.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/256 GB

Samsung Galaxy A25 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A25 5G ha uno schermo Super AMOLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit.

Il processore è un Samsung Exynos 1280 che in questa specifica offerta viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia OneUI 6.0 pronto a ricevere già dalle prossime settimane OneUI 7.0 basata su Android 15. A questo si aggiungono anche altri tre major update e quattro anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A25 5G: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A25 5G ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti di 369 euro, grazie all’offerta Amazon, però, per le prossime ore si scende a 237,46 euro (-36%, -131,54 euro), uno sconto davvero interessante che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

