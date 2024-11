Samsung, con questo sconto esagerato lo smartphone costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Il Galaxy A05s è lo smartphone lanciato da Samsung in questo 2024 e pensato per tutti coloro che vogliono un dispositivo affidabile, ma vogliono spendere il minimo possibile. Il classico smartphone in grado di fare un po’ di tutto, dall’inviare messaggi, allo scattare foto fino allo scroll sulle app social, ma che non eccelle in nessuna specifica tecnica. E che deve avere una caratteristica chiara: il prezzo deve essere sotto i 200 euro, ancora meglio se sotto i 150 euro. Grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon, il Galaxy A05s non solo rispetta questo limite, ma lo abbassa ulteriormente. Il merito dello sconto del 37% presente in pagina che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 110 euro.

Il prezzo non deve ingannare. Il Galaxy A05s è un telefono completo, con un ottimo display e anche un comparto fotografico tutt’altro che da disprezzare, grazie al sensore principale da 50 megapixel presente nella parte posteriore. E come in tutti gli smartphone Samsung della gamma Galaxy A è presente anche un’ottima batteria che dura per tutto il giorno e non ti lascia mai a piedi. Insomma, un telefono affidabile e che oggi paghi veramente poco.

Galaxy A05s

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A05s: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con lo sconto del 37% il prezzo del Galaxy A05s è sceso a soli 113 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e una delle migliori promo che puoi trovare su tutto il web. Il risparmio è considerevole, considerando soprattutto il prezzo di listino. Inoltre, acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Invece, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, un tempo più ampio rispetto al normale per rendere più semplice l’acquisto in vista del Natale. La bontà del telefono è evidenziata anche dal numero di unità vendute negli ultimi 30 giorni su Amazon: più di 2.000.

Galaxy A05s

Galaxy A05s: le caratteristiche tecniche

Se il logo Samsung presente nella parte posteriore dello smartphone non vi convince sull’acquistare questo dispositivo, può essere molto più convincente l’etichetta "Scelta Amazon" presente nella pagina e riservata solamente a quei prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità ben precisi.

A questo si aggiunge anche una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. A partire già dall’ampio display da 6,7 pollici con risoluzione FHD che assicura ottimi colori e immagini. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 680 con a supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Il prezzo potrebbe far pensare che Samsung non abbia investito in questa componente, ma non è così. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel e a supporto due sensori da 2 megapixel, rispettivamente per la profondità e per gli scatti macro.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy A05s