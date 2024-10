Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung Galaxy Book3 360 è il notebook 2-in-1 dell’azienda sudcoreana, un device potente e affidabile. Per le prossime ore è disponibile in super offerta su Amazon

Fonte foto: Samsung

I notebook della serie Samsung Galaxy Book sono noti al grande pubblico per essere device di ottima qualità, caratterizzati da un comparto tecnico di ottimo livello, un design moderno e accattivante e, ovviamente, la ben nota attenzione per i dettagli che il colosso sudcoreano mette in ogni suo device.

Si tratta di prodotti sviluppati principalmente per lo studio e la produttività a tutti i livelli, cosa che insieme al comparto tecnico giustifica il costo non proprio accessibile di un device del genere.

E tra i modelli più interessanti del catalogo dell’azienda, c’è il Samsung Galaxy Book3 360, un ottimo notebook 2-in-1 che per le prossime ore può essere acquistato su Amazon in super offerta con uno sconto davvero irripetibile.

Samsung Galaxy Book3 360 – Intel Core i7-1340P – Versione 16/512 GB

Samsung Galaxy Book3 360: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book3 360 ha uno schermo touch AMOLED che misura 13,3 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Questo particolare modello è, ovviamente, un PC 2 in 1 e grazie alla cerniera sviluppata da Samsung può essere chiuso come se fosse un tablet e utilizzato come tale. Il device è anche compatibile con la S-Pen (inclusa nella confezione), la penna smart del colosso della tecnologia sudcoreano.

Il processore di questo laptop è un Intel Core i7-1340P a cui si affiancano 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. La scheda video è una Intel Iris Xe Graphics, una soluzione più che buona per applicazioni legate alla produttività e allo studio.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono un ingresso HDMI, due USB-C (di cui una Thunderbolt 4), una porta USB-A, il lettore di microSD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (microfono/cuffie). Le connessioni wireless includo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.1.

Presenti anche una webcam 1080p, quattro speaker ottimizzati da AKG e certificati Dolby Atmos e un microfono Dual Array. La batteria è da 61 Wh con ricarica cablata tramite USB-C da 65 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Parliamo, infine, di un notebook estremamente compatto che misura (30,4×20,2×1,3 cm) per un peso di appena 1,16 kg, ottimo dunque per essere trasportato facilmente ed essere utilizzato senza alcuna difficoltà anche in modalità tablet.

Samsung Galaxy Book3 360: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Book3 360 ha un prezzo di listino di 1.109 euro ma, approfittando delle offerte su Amazon, per le prossime ore è possibile portare a casa questo notebook 2-in-1 a 899 euro (-19%, -210 euro) uno sconto più che interessante, che può aiutare gli utenti ad acquistare un ottimo prodotto risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

