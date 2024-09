Samsung Galaxy Book5 Pro 360, il nuovo Copilot+ PC è ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra le novità più interessanti dell’IFA 2024 ci sono, naturalmente, i nuovi Copilot+ PC che arrivano sul mercato con un processore Intel Core Ultra 7 256V, presentato proprio in questi giorni da Intel. E tra i vari brand che stanno mostrando al mondo i loro prodotti, c’è anche Samsung che ha presentato ufficialmente il Galaxy Book5 Pro 360, un notebook convertibile che anticipa i prossimi modelli della serie Galaxy Book.

Compatto, potente e con tante funzionalità AI, questo device rappresenta uno dei PC top di gamma del colosso della tecnologia sudcoreano ed è pronto ad arrivare sul mercato già dalle prossime settimane, anche se in Italia bisognerà aspettare il prossimo anno.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X touch da 16 pollici con tecnologia antiriflesso, risoluzione 2.880×1.800 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Lo schermo, inoltre, è compatibile anche con la S Pen (inclusa nella confezione) e, trattandosi di un notebook convertibile, ha una robusta cerniera che consente all’utente di ruotare lo schermo, trasformando il device in un vero e proprio tablet Windows.

Il processore è il nuovo Intel Core Ultra 7 256V a cui si affiancano 16 GB di RAM e la possibilità di scegliere tra un SSD da 512 GB e uno da 1 TB. La GPU, ovviamente, è una Intel Arc 140V integrata nel processore. Trattandosi di un Copilot+ PC, non manca una NPU fino a 47 TOP totali e diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che intervengono per aiutare l’utente nella produttività e l’intrattenimento.

Per quanto riguarda le connessioni il Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ha una porta HDMI 2.1 (fino a 8K a 60 fps o 5K a 120 fps), due porte Thunderbolt 4, una USB-A 3.2, un lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (cuffie/microfono. Le connessioni wireless, invece, includono il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4.

Trovano posto a bordo di questo notebook anche quattro speaker (due woofer da 5 W e due tweeter da 3,3 W) certificati Dolby Atmos, un doppio microfono e una webcam 1080p.

La batteria è da 76 Wh con ricarica Super-Fast Charging USB-C da 65 W. Stando alle stime dell’azienda sudcoreana, l’autonomia del notebook è di circa 25 ore di riproduzione video. Il sistema operativo è Windows 11 Home a cui Samsung ha una serie di funzionalità AI come: Circle to Search, Chat Assist, Live Translate e Transcript Assist.

Meritano, infine, una menzione a parte le dimensioni di questo notebook che misura 355.4×252.2×12.8 mm e ha uno spessore di 12,8 mm, per un peso di appena 1,69 kg.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Book5 Pro 360 sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2025. Al momento non sono state rilasciate maggiori informazioni sul prezzo di vendita ma sul sito Samsung UK il device è già disponibile in preordine al prezzo suggerito di