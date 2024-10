Samsung Galaxy Book4, un notebook top a un prezzo incredibile

Fonte foto: Samsung

Samsung è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni e che anche nel settore dei notebook ha saputo fare la differenza, portando sul mercato dispositivi potenti ed efficienti, perfetti per la produttività a tutti i livelli e lo studio.

Tra i modelli più interessanti c’è sicuramente il Samsung Galaxy Book4, un computer portatile con un comparto hardware di ottimo livello, un design pulito ma molto elegante e, naturalmente, tutta la cura per i dettagli e la qualità dei materiali che nel tempo hanno reso l’azienda sudcoreana una vera e propria istituzione in materia.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, questo notebook può essere acquistato a meno di 700 euro, con uno sconto davvero irripetibile che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che devono comprare un nuovo PC per il lavoro o l’università e vogliono risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Samsung Galaxy Book4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book4 ha un display IPS LCD con finitura antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 60 Hz.

Il processore in questa offerta specifica è un Intel Core 5 120U a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è integrata nel processore ed è una Intel Iris Xe Graphics, un componente di buon livello ma poco adatto a situazioni "specifiche", come il gaming o la grafica digitale ad esempio, dove si richiede una potenza di calcolo maggiore.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo due porte USB-A 3.2, due USB-C 4.0, l’HDMI, lo slot per le microSD, l’ingresso Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Presente anche una webcam con risoluzione 1.280×720 pixel, due altoparlanti da 2 W certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore. La batteria è da 54 Wh con ricarica cablata tramite USB-C da 45 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Molto interessanti anche le dimensioni di questo notebook che misura 356.6×229.1×15.4 mm per un peso di 1,55 kg, due caratteristiche che consentono agli utenti di portarlo sempre con sé per lavorare in mobilità senza alcun problema.

Infine, vale la pena ricordare anche la piena integrazione di questo PC con tutti i device dell’ecosistema Samsung, come gli smartphone e gli auricolari Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy Book4: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy Book4 bisogna spendere 1.099 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore si può acquistare questo notebook in super offerte al prezzo di 666,24 euro (-39%, -432,76 euro) uno sconto davvero irripetibile che rende molto più accessibile un ottimo prodotto da utilizzare per la produttività e lo studio.

