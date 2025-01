CES 2025, Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Book 5 Pro e Galaxy Book 5 Pro 360, due Copilot+ PC con Intel Core Ultra (Serie 2) in arrivo a fine gennaio anche in Italia

Fonte foto: Samsung

Samsung ha scelto il CES 2025 per tornare a parlare dei suoi Copilot+ PC, presentando i nuovi Samsung Galaxy Book5 Pro e Samsung Galaxy Book5 360 che vanno ad affiancarsi al precedente Galaxy Book 5 Pro 360. Molte le novità messe sul piatto dall’azienda sudcoreana: dai processore Intel Core Ultra di seconda generazione alle innovative funzioni basate sull’intelligenza artificiale che insieme a Galaxy AI, hanno il compito di aiutare l’utente nell’utilizzo del device e per la produttività.

Samsung Galaxy Book5 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Samsung Galaxy Book5 Pro ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X touch disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici con tecnologia antiriflesso, risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Per il processore l’utente può scegliere tra un Intel Core Ultra 7 o Intel Core Ultra 5, entrambi di seconda generazione (il modello da 16 pollici solo l’Intel Core Ultra 7) ed entrambi configurabili con 16/32 GB di RAM e con un SSD da 512 GB o da 1 TB. La GPU è una Intel Arc mentre la NPU è una Intel AI Boost con fino a 47 TOP che permettono di accedere senza problemi alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI, come Traduzione Live e Assistente Trascrizione.

Le altre novità al riguardo comprendono AI Select (che richiama un po’ Circle to Search) che aiuta gli utenti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno durante la navigazione web o all’interno del PC e Rimasterizza immagine, sviluppata per migliorare le immagini tramite upscaling AI.

Per quanto riguarda le connessioni il Samsung Galaxy Book5 Pro ha una porta HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4, una USB-A 3.2, un lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless ci sono il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4. Non mancano su questo notebook nemmeno gli speaker certificati Dolby Atmos (quattro sul modello da 16 pollici e due su quello da 14 pollici), un doppio microfono e una webcam da 2 MP.

La batteria è da 63,1 Wh per il modello da 14 pollici e da 76 Wh per quello da 16 pollici, entrambi con ricarica Super-Fast Charging USB-C da 65 W. Secondo le dichiarazioni dell’azienda sudcoreana, l’autonomia del device è di circa 25 ore. Per il sistema operativo l’utente può scegliere tra Windows 11 Home o Windows 11 Pro.

Secondo le informazioni condivise da Samsung il nuovo Galaxy Book5 Pro sarà disponibile anche in Italia a partire da fine gennaio ma, al momento, non ci sono ancora informazioni sul prezzo.

Samsung Galaxy Book5 360: scheda tecnica e prezzo

Il Samsung Galaxy Book5 360, invece, ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X touch da 15,6 pollici con tecnologia antiriflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Si tratta di un notebook 2-in-1 che grazie all’apposita cerniera permette all’utente di chiudere il device e utilizzarlo come se fosse un tablet.

Il processore è lo stesso Intel Core Ultra 5/7 (Serie 2) con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Identica all’altro modello la GPU Intel Arc la NPU Intel AI Boost con fino a 47 TOP che, anche stavolta permette di accedere alle funzioni di Galaxy AI, ad AI Select e a Rimasterizza immagine.

Speculari all’altro modello le connessioni con ha una HDMI 2.1, due Thunderbolt 4, una USB-A 3.2, un lettore di schede microSD e il jack audio da 3,5 mm (cuffie/microfono). Presenti anche WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Tornano anche stavolta i due speaker certificati Dolby Atmos, il doppio microfono e una webcam da 2 MP.

La batteria è da 68 Wh con ricarica Super-Fast Charging USB-C da 65 W. Infine, anche su questo convertibile gli utenti possono scegliere tra Windows 11 Home o Windows 11 Pro.

Anche Samsung il nuovo Galaxy Book5 360 sarà disponibile in Italia a partire da fine gennaio, sconosciute di nuovo le informazioni sul prezzo.