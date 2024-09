Samsung Galaxy Book3 Pro, con uno sconto del genere è un vero affare

Samsung Galaxy Book3 Pro è un PC di fascia alta, ottimo per lo studio e per la produttività a tutti i livelli. Con l’offerta Amazon il prezzo è davvero interessante

Fonte foto: Samsung

Acquistare un notebook di fascia alta non è semplice e, generalmente, corrisponde a una spesa piuttosto importante per i consumatori, consapevoli comunque di essere alla ricerca di un dispositivo con un comparto hardware performante pronto ad affrontare qualsiasi sfida in tema di produttività e non solo.

E in questo senso, l’unica alternativa per non scendere a compromessi tecnici verso un PC di categoria inferiore è quella di scegliere prodotti di precedente generazione, comunque molto potenti ma che sono stati "rimpiazzati" da modelli più recenti.

Tra le offerte più interessanti, proprio in queste ore su Amazon che il Samsung Galaxy Book3 Pro, uno dei top di gamma del colosso sudcoreano che può essere acquistato con uno sconto pazzesco che non capita tutti i giorni.

Samsung Galaxy Book3 Pro – Intel Core i7-1360P – Versione 16GB /1 TB

Samsung Galaxy Book3 Pro: scheda tecnica

Samsung Galaxy Book3 Pro ha un display Dynamic AMOLED 2X con tecnologia antiriflesso da 16 pollici con risoluzione 3K (2.880×1.800 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il processore è un Intel Core i7-1360P di tredicesima generazione a cui si affiancano in questo caso specifico 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe, integrata nel processore; un componente sviluppato specificamente per la produttività a tutti i livelli, per lo studio e l’utilizzo quotidiano ma non consigliata per operazioni più "specifiche" come il gaming, ad esempio, o la grafica digitale che, ovviamente, richiedono maggiore potenza di calcolo e funzionano meglio con un componente dedicato.

Tra le connessioni ci sono: una porta USB-A 3.2, due porte USB-C Thunderbolt 4, un ingresso HDMI, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda, invece, le connessioni wireless abbiamo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.1

Trovano posto sul Samsung Galaxy Book3 anche quattro speaker ottimizzati da AKG e certificati Dolby Atmos con microfono incorporato e una webcam da 1.080 p. La batteria è da 76 Wh con ricarica via USB-C da 65 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Per quanto riguarda il design, parliamo di un notebook ultra-compatto che misura 355,4×250,4×12,5 mm per un peso di appena 1,56 kg, la soluzione perfetta insomma per chi ha bisogno di un portatile che può essere trasportato facilmente in giro, rappresentando un ingombro minimo nonostante il generoso schermo da 16 pollici.

Samsung Galaxy Book3 Pro: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Book3 è un notebook di fascia alta che, seppur appartenente alla passata generazione di device a marchio Samsung, rappresenta comunque un’ottima soluzione per chi è in cerca di un PC dalle grandi potenzialità, pronto a soddisfare qualunque esigenza.

Chiaramente, non stupisce il prezzo di listino piuttosto elevato di di 2.299 euro che, grazie alle offerte Amazon, scende a 1.399 euro (-39%, -900 euro).

Samsung Galaxy Book3 Pro – Intel Core i7-1360P – Versione 16GB /1 TB