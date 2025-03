Samsung Galaxy Book4, notebook top a un prezzo irripetibile

Il Samsung Galaxy Book4 è un notebook dalle grandi potenzialità, potente e versatile è perfetto per la produttività e lo studio. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: Samsung

Tra i vari notebook in offerta in queste ore su Amazon, spicca sicuramente il Samsung Galaxy Book4 un dispositivo potente, versatile e molto elegante caratterizzato da un’ottima scheda tecnica e dall’ormai ben nota qualità dei prodotti del colosso sudcoreano della tecnologia.

Parliamo di un device che si adatta tranquillamente a qualsiasi situazione dalla produttività a tutti i livelli fino ad arrivare allo studio; oltretutto, grazie a peso e dimensioni contenute e una grande autonomia rappresenta anche l’opzione perfetta per chi ha bisogno di un prodotto da trasportare facilmente per lavorare, se necessario, anche fuori casa.

Questo device è, inoltre, totalmente integrato nell’ecosistema di device Samsung e consente di utilizzare i vari prodotti dell’azienda sudcoreana in modo facile e veloce.

Grazie alle offerte sull’e-commerce questo notebook può essere acquistato con uno sconto di oltre 100 euro, cosa che rende un po’ più semplice l’acquisto di un prodotto di fascia alta pronto ad affiancare gli utenti in ogni loro necessità.

Samsung Galaxy Book4 – Intel Core 7 150U – Versione 16 GB/1 TB

Samsung Galaxy Book4: scheda tecnica

Samsung Galaxy Book4 ha un pannello IPS LCD con finitura antiriflesso e retroilluminazione LED da 15,6 pollici, con risoluzione è FHD+ (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core 7 150U a cui si affiancano in questo caso 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda video è integrata nella CPU ed è una Intel Graphics.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione ci sono: due porte USB-A 3.2, due USB-C 4.0, l’HDMI, lo slot per le microSD, l’ingresso Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

A bordo del notebook troviamoanche una webcam con risoluzione 1.280×720 pixel, due altoparlanti da 2 W certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore. La batteria è da 54 Wh con ricarica via USB-C da 45 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Infine, merita una menzione a parte il design di questo dispositivo che misura 356.6×229.1×15.4 per peso di 1,55 kg, ha il corpo realizzato totalmente in metallo ed è disponibile nella colorazione Gray.

Samsung Galaxy Book4: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Book4 ha un prezzo di listino di 899 euro. Grazie alle offerte su Amazon, però, perle prossime ore il prezzo di questo notebook scende a 787 euro (-12%, -112 euro), uno sconto davvero da non lasciarsi scappare, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un prodotto di qualità di cui difficilmente ci si pente.

