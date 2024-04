Samsung Galaxy Tab A9+, a questo prezzo è un vero affare

Fonte foto: Samsung

Nel mercato dei tablet, Samsung è diventato uno dei brand più apprezzati dagli utenti perché ha saputo sviluppare prodotti adatti a ogni fascia di prezzo, garantendo comunque una grandissima qualità e la certezza di acquistare un device affidabile e curato sotto ogni punto di vista.

Di contro c’è che il costo è sempre leggermente superiore rispetto a quelli della concorrenza, ma naturalmente un certo livello di dettaglio richiede un prezzo da pagare, anche se poi difficilmente si torna indietro.

Tra i tablet più interessanti dell’azienda sudcoreana abbiamo il Samsung Galaxy Tab A9+, un device entry level sviluppato principalmente per l’intrattenimento e lo studio. Con le offerte Amazon il prezzo per la versione 5G scende sotto i 250 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è molto difficile.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A9+: scheda tecnica

Il display del Samsung Galaxy Tab A9+ è un TFT LCD che misura 11 pollici, ha una risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Decisamente essenziale il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Per quanto riguarda le connessioni questo specifico modello ha lo slot per le SIM, quindi l’utente potrà navigare anche utilizzando la rete 5G. Oltre a questo troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0 e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 7.000 mAh con ricarica via cavo a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A9+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è uno dei vari tablet entry level proposti da Samsung e rappresenta la soluzione ideale per quegli utenti che cercano un device per l’intrattenimento, con uno schermo di dimensioni più generose rispetto a quello di uno smartphone, ma che non sia ingombrante come un notebook.

Oltre a questo, acquistando gli accessori adatti (come la tastiera magnetica o la S-Pen), è possibile utilizzare questo dispositivo anche per la produttività più blanda e lo studio, rappresentando anche in questo caso un’alternativa compatta a un computer, con tutti i limiti del caso.

Il prezzo di listino di questo device è di 309 euro ma, grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 237 euro (-23%, -72 euro) uno sconto molto interessante, che può fare la differenza per chi sta cercando un buon tablet al giusto prezzo.

