Samsung Galaxy Tab A9, grazie all'offerta Amazon è un vero best buy

Fonte foto: Samsung

Tra i molti tablet sul mercato il Samsung Galaxy Tab A9 rappresenta la scelta migliore per chi è in cerca di un device dal prezzo accessibile e funzionale, da utilizzare principalmente nelle operazioni quotidiane. Con un design semplice e moderno e un comparto hardware pensato per garantire praticità e immediatezza, questo dispositivo rappresenta l’opzione ideale per attività come la navigazione sul web e la riproduzione dei contenuti in streaming, grazie anche a uno schermo dalle dimensioni generose e un buon comparto audio.

Grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo device arriva poco sopra i 100 euro e con uno sconto del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Samsung Galaxy Tab A9 – MediaTek Helio G99 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

Il Galaxy Tab A9 di Samsung ha uno schermo che misura 8,7 pollici, ha una risoluzione WXGA+ (1.340×800 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore a bordo di questo tablet è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano in questa specifica offerta 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite l’acquisto di una scheda microSD.

Per quanto riguarda le fotocamere a bordo c’è un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del device, cosa che garantisce un utilizzo del device in modalità orizzontale senza troppe difficoltà.

Tra le connessioni c’è il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 15 W che, secondo quanto dichiarato da Samsung, garantisce un’autonomia di circa due giorni di utilizzo normale. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente personalizzata Samsung One UI 6.0.

Infine, merita una menzione a parte il design di questo prodotto che si presenta con uno stile moderno, caratterizzato da un elegante corpo in metallo in questo caso nella colorazione Graphite.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9 ha un costo di 189 euro cosa che lo rende un tablet davvero accessibile e adatto a tutte le tasche. Per le prossime ore, però, approfittando delle ottime offerte su Amazon si può fare ancora meglio e si può portare a casa questo tablet a 110,99 euro (-41%. -78,01 euro) uno sconto che potrebbe fare gola a molti e che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

