Il Samsung Galaxy Tab A9+ cala di prezzo e diventa, sempre di più, una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di un buon tablet economico. Sfruttando la promo in corso su Amazon, infatti, c’è ora uno sconto del 45% sulla versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage del modello.

Grazie all’offerta di oggi, il tablet di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 170 euro. Si tratta del prezzo minimo storico. Per completare l’acquisto al prezzo indicato è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il modello al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9+

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9+ conferma la qualità del tablet. Si tratta di un modello economico ma in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Per tanti utenti alla ricerca di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, quindi, il tablet di Samsung può rappresentare la scelta giusta.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display LCD da 11 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del modello, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695. Nonostante il chip supporti il 5G, la versione in offerta del tablet è quella dotata della sola connettività Wi-Fi.

Il tablet, inoltre, può contare su 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (ma c’è anche una variante 6/64 GB decisamente meno interessante). Da segnalare la presenza di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. La batteria ha una capacità di 7.040 mAh.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è dotato di un sistema di quattro speaker stereo e misura 257,1 x 168,7 x 6,9 mm a fronte di un peso di 480 grammi. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della One UI. Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, il tablet si aggiornerà ancora con l’arrivo del nuovo sistema operativo Android 16, arricchito dalla nuova versione della One UI.

Samsung Galaxy Tab A9+, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 GB Wi-Fi al prezzo scontato di 170 euro, beneficiando di uno sconto del 45% sul prezzo consigliato. Il modello in questione viene ora proposto al prezzo minimo storico. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

