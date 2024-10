Samsung Galaxy Tab A9, con l'offerta Amazon questo tablet è il top

Samsung Galaxy Tab A9 è un entry level, perfetto per l’intrattenimento quotidiano tra navigazione in rete e piattaforme di streaming. Su Amazon il prezzo è top

Anche nel segmento dei tablet low-cost uno dei più interessanti del settore è certamente Samsung che ha portato sul mercato device di grande qualità, sviluppati per affiancare gli utenti nella vita di tutti i giorni tra piattaforme di streaming, navigazione sul web e social network.

E tra i prodotti più apprezzati di sempre c’è sicuramente il Samsung Galaxy Tab A9, un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetto per "sostituire lo smartphone" nelle serate da passare in casa, magari davanti a un bel film o a una serie TV sdraiati comodamente sul divano.

Questo particolare modello, poi, oltre a uno schermo di dimensioni generose, è compatibile anche con Dolby Atmos e ha anche il jack per le cuffie da 3,5 mm cosa che consente di utilizzare anche le cuffie cablate senza alcun problema.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, questo device è ancora più conveniente col prezzo che scende addirittura sotto i 120 euro. Un’occasione irripetibile per chi è in cerca di un tablet economico e affidabile, da comprare a occhi chiusi e senza alcun pentimento.

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9 ha un display TFT LCD da 8,7 pollici, con una risoluzione WXGA+ (1.340×800 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano in questo caso 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del device, semplificando l’utilizzo del tablet in modalità orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolovalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da di 5.100 mAh con ricarica cablata da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9 ha un prezzo di listino è di 189 euro che già di suo non è proibitivo, tuttavia, grazie alle ottime offerte Amazon, per le prossime ore è possibile portare a casa questo dispositivo a 115,89 euro (-39%. -73,11 euro) uno sconto molto interessante che può convincere gli indecisi a fare il grande passo e comprare questo tablet.

