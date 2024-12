Samsung Galaxy Tab A9, il regalo di Natale perfetto grazie ad Amazon

Fonte foto: Samsung

Su Amazon ci sono tablet Android low-cost ottimi per migliaia di utenti alla ricerca di un device economico da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano, al posto del proprio smartphone o di un ben più ingombrante notebook.

In queste ore, complici anche le ottime offerte di Natale, sull’e-commerce è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9 a un prezzo davvero irripetibile, che scende addirittura sotto i 130 euro e che sarà spedito in tempi record: prima del 25 dicembre, ma solo per gli utenti Prime.

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet entry level, il classico device per rilassarsi sul divano e avere a disposizione uno schermo dalle dimensioni generose, che misura 8,7 pollici, ha una risoluzione WXGA+ (1.340×800 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un MediaTek Helio G99 coadiuvato per questa specifica offerta da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Sono due le fotocamere integrate: un sensore posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del device, cosa che ne semplifica l’utilizzo in modalità orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni questo modello è la versione senza SIM e l’utente potrà navigare in rete esclusivamente tramite WiFi 5. Non mancano, inoltre, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos, un’ottima soluzione che permette di godere pienamente dei propri contenuti multimediali e dei film in streaming senza troppe difficoltà.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica cablata da 15 W che, stando alle dichiarazioni di Samsung, garantisce un’autonomia di circa due giorni di utilizzo. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Samsung Galaxy Tab A9 bisogna spendere 189 euro, ma per le prossime ore, grazie alle ottime offerte Amazon di Natale è possibile portare a casa questo tablet a 129 euro (-32%, -60 euro) uno sconto molto interessante, perfetto per chi è alla ricerca di un bel regalo di Natale e non vuole spendere troppo.

Ricordiamo, però, che per ottenere la consegna veloce prima di Natale è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Potete farlo, gratuitamente per il primo mese, premendo il tasto qui sotto.

