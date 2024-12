Samsung Galaxy Tab A9+, il tablet giusto a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Samsung

Tra i molti prodotti in offerta su Amazon oggi c’è il Samsung Galaxy Tab A9+, il compagno ideale per chi cerca un tablet versatile e conveniente che, con i giusti accessori, potrebbe anche sostituire un notebook, almeno per la produttività leggera e lo studio. Inoltre, grazie all’ottimo schermo da 11 pollici e agli speaker certificati Dolby Atmos, questo prodotto è la soluzione ideale anche per lo streaming, offrendo la soluzione ideale per godere al meglio dei propri contenuti multimediali, magari standosene comodamente sul divano.

Parliamo, insomma, di un device che arriva sul mercato come il connubio perfetto tra design e prestazioni, offrendo all’utente tutto ciò di cui ha bisogno a un prezzo davvero accessibile, che scende sotto i 200 euro. E con uno sconto del genere, passare oltre diventa davvero complicato.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab A9+: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9+ ha un display TFT LCD che misura 11 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano per questa offerta da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Due le fotocamere a bordo, una principale da 8 MP e una frontale da 5 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificandone l’utilizzo in orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0 e le diverse opzioni per la geolovalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da di 7.000 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Infine, per chi vuole, è anche possibile acquistare separatamente una tastiera Bluetooth e una smart pen (scegliendo tra i prodotti Samsung compatibili) ed espandere ulteriormente le potenzialità di questo device, che diventa quanto di più simile a un notebook, pur mantenendo dimensioni e peso contenuti.

Samsung Galaxy Tab A9+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9+ ha un prezzo di listino di 309 euro ma grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo tablet a 199,99 euro (-35%, -109,01 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che con l’avvicinarsi delle feste di Natale, può rappresentare un’occasione più che ghiotta per molti utenti.

