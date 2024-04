Smartwatch Samsung a prezzo stracciato: è più conveniente che mai

Fonte foto: Samsung

Gli anni passano per tutti, ma (apparentemente, almeno) non per il Galaxy Watch4. Lanciato nel 2021, lo smartwatch di Samsung mantiene intatte le sue peculiarità e i suoi punti di forza. Display; comparto hardware di assoluto livello; sensori biodinamici per monitorare attività fisica e stato di salute: con questa scheda tecnica, il Galaxy Watch4 è ancora oggi tra i migliori smartwatch sul mercato.

Un dispositivo, quello della casa sudcoreana, che ha tutte le carte in regola per sostituire lo smarphone durante la stragrande maggioranza della giornata. Potrete controllare messaggi e posta elettronica; ascoltare la musica; pagare; rispondere ed effettuare chiamate senza dover tirare fuori il telefonino dalla tasca o dalla borsa. Il tutto, a un prezzo più che interessante. Grazie all’offerta top di oggi garantita da Amazon, infatti, lo pagherete pochissimo: non è mai stato così conveniente come oggi.

A questo prezzo, lo smartwatch del produttore sudcoreano va comprato subito. L’offerta sconvolgente di Amazon lo rende infatti più conveniente che mai. Il Galaxy Watch4 con cassa da 46 millimetri è scontato del 63% e lo paghi 149,00 euro contro i 399,00 euro del prezzo consigliato dal produttore. I calcoli sono piuttosto semplici: comprandolo adesso risparmi ben 250 euro.

Samsung Galaxy Watch4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Amore al primo sguardo. Al design minimal e raffinato, il Galaxy Watch4 unisce un display da 1,4 pollici SuperAMOLED protetto da un vetro Corning Gorilla Glass che lo protegge da graffi e cadute. Uno schermo luminoso e perfettamente visibile anche se esposto alla luce diretta del sole: allenarsi all’aperto e controllare costantemente le proprie performance non sarà più un problema.

Grazie al sensore BioActive 3 in 1, infatti, lo smartwatch del produttore sudcoreano è un perfetto personal trainer da polso. Il Galaxy Watch4 è in grado di monitorare autonomamente decine di modalità di allenamento e combinare i dati con quelli ricavati dal sensore cardiaco. In questo modo potrai valutare con maggior precisione lo sforzo e l’efficacia dell’allenamento, oltre a ricevere suggerimenti per ottenere risultati e performance migliori.

Lo stesso sensore permette poi di misurare il battito cardiaco 24 ore su 24 ed effettuare elettrocardiogrammi "a richiesta": in caso di anomalie riceverai delle notifiche che ti inviteranno a rivolgerti a uno specialista.

Sul fronte delle funzionalità smart, come accennato, lo smartwatch Samsung ha tutto ciò che serve per rimpiazzare (quasi completamente) lo smartphone. Potrai inviare messaggi e leggere quelli ricevuti; controllare la riproduzione musicale; fare chiamate e rispondere a quelle in arrivo e molto altro ancora.

