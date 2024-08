Samsung, lo smartwatch top è un affare per tutti: costa pochissimo

Prezzo stracciato per lo smartwatch del produttore sudcoreano. Completo e versatile, oggi è a un prezzo mai visto prima.

Chi l’ha detto che i dispositivi elettronici invecchiano in fretta? In alcuni casi, ad esempio, migliorano con il passare dei mesi. Il Galaxy Watch5 Pro di Samsung, ad esempio, è ancora oggi uno dei migliori smartwatch che puoi trovare sul mercato nonostante sia stato ormai presentato quasi 2 anni fa.

Lo smartwatch del produttore sudcoreano mette a disposizione tutto ciò che cerchi in un disposizitivo indossabile: sincronizzazione con smartphone e accesso a decine di funzionalità; registrazione dati degli allenamenti in maniera automatica; monitoraggio dei dati di salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E con lo sconto esagerato di Amazon che fa crollare il prezzo al minimo storico lo compri a un prezzo bassissimo: non è mai stato così conveniente.

Sconto esagerato per lo smartwatch Samsung: offerta e prezzo finale

Prezzo mai così basso per lo smartwatch top di gamma del produttore sudcoreano. Lo sconto senza precedenti garantito da Amazon, infatti, fa crollare il prezzo al punto più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico: risparmi centinaia di euro.

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro color Black Titanium può essere tuo con uno sconto del 56% sul listino. Comprandolo adesso lo paghi 219,90 euro contro i 499,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano. Il risparmio è considerevole: ti costa circa 280 euro in meno. Sconto leggermente più basso per la versione con bracciale Gray Titanium: in questo caso il ribasso si ferma al 49%.

Samsung Galaxy Watch5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un device completo e versatile, pronto a stupirti ogni singolo istante. Sin dalla sua caratteristica più evidente: il display. Il Galaxy Watch5 Pro monta un luminosissimo display SUPER AMOLED da 1,4 pollici (risoluzione 450×450 pixel) protetto da un vetro in cristallo di zaffiro estremamente resistente. Un pannello top di gamma che garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità, anche se esposto direttamente alla luce del sole.

Una specifica che fa sicuramente conetnti tutti coloro che amano allenarsi all’aria aperta. Ma non è di certo l’unica. Il Galaxy Watch5 Pro, infatti, integra vari sensori di movimento per monitorare e riconoscere in maniera automatica oltre 90 modalità di allenamento. I dati raccolti saranno poi consultabili sullo schermo dello smartwatch o su quello del proprio smartphone una colta terminata la sessione di allenamento.

Combinando queste informazioni con i dati sulla salute raccolti dal sensore BioActive sarà quindi possibile ottenere uno spaccato completo e preciso sullo sforzo prodotto, la qualità dell’allenamento e molto altro ancora. Lo smartwatch, poi, è in grado di riconoscere eventuali anomalie nel ritmo cardiaco che potrebbero celare problemi di salute più gravi, consigliandoti di rivolgerti al più presto al tuo medico curante.

Sincronizzandolo con lo smartphone con la connessione Bluetooth, lo smartwatch Samsung si candida a diventare un vero e proprio rimpiazzo del telefonino. Potrai gestire posta elettronica e messaggistica istantanea, fare chiamate e rispondere a quelle in arrivo, controllare la riproduzione musicale e molto altro ancora.

